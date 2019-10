Baterías de estado sólido, la solución a muchos problemas

En el vídeo de hoy os hablo de baterías de estado sólido y de cómo pueden cambiar las reglas de un sector que parece crecer a una velocidad más lenta que el resto.

Los móviles mejoran sus cámaras, sus procesadores, sus pantallas, pero las baterías siguen durando, en el mejor de los casos, un solo día. En el sector de los coches eléctricos la situación no es mucho mejor, y con las bicicletas y patinetes tenemos problemas semejantes. todo esto podría cambiar con las baterías de estado sólido:

Como habéis visto en el vídeo, ofrecen algunas ventajas importantes:

– Son más seguras, ya que no hay problema de contacto directo entre ánodo y cátodo dentro de la batería, no aparecen dendritas que causan explosiones. Las limitaciones de diseño de las baterías de litio que contienen electrolitos líquidos no les permiten cargarse rápidamente. Si se hace con fuerza, conduciría a la formación de dendritas y acabaría con un cortocircuito, lo que no ocurre con las de estado sólido.

– Pueden ser más pequeñas, por lo que en un mismo espacio podríamos meter más capacidad.

– Son más baratas, ya que el sólido que sustituye al líquido de las baterías de litio tradicionales es más fácil de fabricar.

– Duran más. El trabajo de investigación se presentó en 2017 en la revista Energy & Environmental Science, donde indicaron que estas baterías tienen una cantidad considerable de carga adicional, casi tres veces más que las baterías convencionales, y pueden tener más ciclos de carga.

– El electrolito de vidrio permite que una batería funcione a temperaturas extremas de -20 grados Celsius.

El sistema usado por las baterías de estado sólido ha sido creado por un equipo de investigación dirigido por John Goodenough en la Escuela de Ingeniería Cockrell. El físico estadounidense John Goodenough recibió un premio Charles Stark Draper por las baterías de iones de litio que ahora son omnipresentes en el mundo digital. Fue hace décadas, pero incluso a los 97 años, el pionero de la física no va a dejar de desarrollar cosas que impresionen y beneficien a la humanidad.

Podéis leer más sobre el tema en la página de Wikipedia de una de las principales investigadoras del tema, la portuguesa Maria Helena Braga, quien trabaja con John Goodenough para que esta tecnología sea una realidad en breve.