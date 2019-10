MAS, el barco autónomo que cruzará el Atlántico

Lo que veis en la imagen superior es el diseño del que será el primer barco en cruzar el Atlántico capaz de evitar obstáculos y burlar los peligros del mar.

Se trata del Mayflower Autonomous Ship (MAS), es un buque autónomo que partirá de Plymouth en Inglaterra el 6 de septiembre de 2020 y llegará (esperamos) a Plymouth, Estados Unidos.

Ha sido la empresa ProMare la responsable por el proyecto, una compañía de investigación y exploración marina que ya ha dado algunos detalles del diseño: tendrá tres cápsulas de investigación equipadas con instrumentos científicos para medir diversos fenómenos, como los plásticos oceánicos, el comportamiento de los mamíferos o los cambios en el nivel del mar. Ahora IBM se ha unido a la iniciativa y proporcionará soporte técnico para todas las operaciones de navegación.

Las cápsulas de investigación serán coordinadas por la Universidad de Plymouth, un centro de excelencia líder mundial en educación, investigación e innovación marina y marítima. El buque está siendo diseñado por Whiskerstay Ltd (Naval Architects) y M Subs Ltd, ambos con bastante experiencia en el desarrollo de vehículos marinos tripulados y no tripulados.

Contará con sensores semejantes a los de coches autónomos, que incluyen radar y Lidar, así como sistemas de identificación automática (AIS) y Power AI Vision de IBM, una tecnología de procesamiento de datos que combina la visión por computadora y el aprendizaje profundo para identificar y rastrear objetos tanto estáticos como en movimiento.

Cuando se detecten objetos, MAS utilizará el software de gestión de decisiones operativas (ODM) de IBM para decidir si será necesario cambiar su curso.

Mientras navega, estará al tanto de los datos meteorológicos para evitar rutas peligrosas y determinar la ruta óptima, por lo que será el primer barco autónomo que realizará una ruta que no fue programada previamente.

Por desgracia aún tenemos que esperar casi un año para verlo navegar.