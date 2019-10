La app de Tsunami Democràtic que han creado para participar de las protestas en Cataluña

Las protestas en Cataluña vuelven a ser el centro de la atención en gran parte del mundo, protestas intensificadas después de conocerse la sentencia del procés en la que se declaran culpables a los acusados y condenados a penas de hasta 13 años de cárcel.

Para sincronizar dichas propuestas se han estado usado redes sociales y grupos de Whatsapp, pero ahora se ha publicado una aplicación que ha vuelto a encender el círculo de la polémica digital: la app de Tsunami Democràtic.



Esta organización anónima ha publicado los archivos apk para android en app.tsunamidemocratic.cat, con dos versiones, una para móviles más sencillos y otra para los más sofisticados. La aplicación permite conocer las protestas que ocurren a nuestro alrededor, ya que está pensada para coordinar las protestas y acciones callejeras que se están llevando a cabo.

La aplicación en cuestión no está en las tiendas oficiales, ni en la de android ni en la de iPhone, pero al poder descargarse el archivo apk, es posible tenerla en android. Una vez instalada requiere escanear un código QR que solo algunas personas tienen, por lo que es necesario tener invitación. Al instalarla, eso sí, se muestran algunas pantallas de descripción básica:

Al conseguir el código QR, ya se puede entrar en la app, donde existe un menú que pregunta por el tiempo que cada uno tiene disponible para participar de las protestas.

Al pulsar en horarios disponibles, se tiene acceso a diferentes opciones de días y horas, así como a la pregunta con los recursos de cada uno.

Una vez completados los datos, se puede ver si hay movimiento en cada zona.

¿Cuáles son los riesgos de usar esta app?

La aplicación, al instalarse, no realiza ningún registro, ni pide permisos extra, por lo que no podrá robar los datos de otras apps o del móvil, ya que no tiene acceso a ellas. El hecho de no estar en la tienda oficial de Google es obvio: no quieren que sea eliminada por infringir su política, ya que en muchas ocasiones, por desgracia, se usará para coordinar acciones violentas.

Prometen que se trata de un acceso anónimo y privado, y en el canal de telegram que lo divulga cuentan ya con casi 300.000 suscriptores, aunque allí no muestran ningún código QR de registro.

Lógicamente, no existirá versión para iPhone, ya que no es posible instalar nada de forma sencilla sin pasar por la tienda oficial de Apple.

En Twitter ya se están realizando algunos análisis sobre la app, aunque de momento parece completamente inofensiva desde el punto de vista de seguridad y privacidad de datos.

Las protestas en Cataluña (y en Madrid) se están coordinando desde una app móvil recién publicada por una cuenta anónima: @tsunami_dem. Me he bajado el APK, lo he destripado y como es lógico no parece contener la relación de siguientes objetivos. Pero el proceso es muy curioso. pic.twitter.com/1sknw5TTpY — Jaime Gómez Obregón (@JaimeObregon) October 14, 2019

El servidor en el que se encuentra la app no está localizado en España, y el archivo se puede ir distribuyendo por Telegram, por lo que no será posible parar el proceso de instalación entre los interesados. Esperemos, eso sí, que no se use para generar más violencia.