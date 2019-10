Google Fotos para Android tiene extensión para recortar documentos

La app de Google Fotos para Android añade una nueva opción que facilitará editar las fotografías de documentos.

Si has tomado una fotografía de un documento o un papel impreso simplemente con la cámara del móvil habrás notado que no queda prolijo. Una solución para ello es recurrir a apps como Evernote que tiene una función de cámara para capturar documentos.



O puedes utilizar la nueva extensión de Google Fotos que permite ajustar la perspectiva de la foto para centrarse en el documento. Esta opción la encontrarás al utilizar el editor, seleccionando el icono de las extensiones como ves en la imagen.

Por el momento, solo encontrarás la extensión para recortar documentos. Una vez que seleccionas esta opción puedes utilizar las guías para recortar las fotos marcando solo la superficie del documento.

No importan en qué posición se encuentre en la imagen, puedes mover y cambiar las perspectivas de las guías como desees para ajustarlo al documento. Y un detalle interesante es que tiene un zoom que permite ver si los puntos que has señalado no corta ninguna parte importante y los ubicas justo en los extremos del documento.

Una vez que realizas el proceso y estas conforme con el resultado, seleccionas “Listo” y tendrás la fotografía de tu documento editado. Es una dinámica simple que ahorrará tener que recurrir a soluciones de tercero.