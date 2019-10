Disney+ revela todos los títulos disponibles en su lanzamiento

Ya se acerca el lanzamiento de Disney+. Poco menos de un mes y las plataformas de vídeo en streaming tendrán un nuevo competidor.

Y Disney no quiere desaprovechar los pocos días que faltan para el 12 de noviembre para seguir generando expectativas sobre su lanzamiento. Ya tenemos casi todos los detalles sobre este servicio y lo que podemos esperar, tanto en contenidos como precios.



Y para que quede claro que Disney+ contará con mucho contenido desde el día uno, han lanzado un trailer de 3 horas de duración repasando todos los títulos que ya están confirmados.

¿Impresionante, no? No tanto como el hilo de Twitter que Disney creó para dar a conocer cada uno de los títulos de Disney+. Echa un vistazo y verás muchos que te recordarán a tu infancia y otros que no sabías que existían.

Un increíble catálogo para todos los gustos, con películas y series que ya cuentan con millones de fanáticos. Por un lado, tendrá todos los clásicos de Disney y Marvel para ver y recordar tantas veces como deseemos con un simple clic.

Y por otra parte, hay muchas expectativas por los estrenos que se prometieron para 2020 y 2021, como Moon Knight, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye, entre otros. Recordemos que el lanzamiento de Disney+ será en EE.UU y luego se irá extendiendo a otros países a mediados de 2020.