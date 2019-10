Samsung estaría trabajando en variantes más asequibles del Galaxy Note 10 y Galaxy S10, según informe

Acorde a la publicación SamMobile, Samsung estaría trabajando en variantes más asequibles de sus series Galaxy Note 10 y Galaxy S10, esperándose que su llegada se produzca en los próximos meses como Galaxy Note 10 Lite y Galaxy S10 Lite, respectivamente.

Sobre el Galaxy Note 10 Lite, cuyo nombre interno es SM-N770F, no se tiene suficiente información, donde tan sólo no se espera que se elimine el lápiz óptico, por lo que de momento no se sabe cual será la configuración con la que llegará a los mercados, tan sólo que habrá una opción con 128 GB de RAM y variantes en color negro y rojo, esperándose su llegada, al menos, al mercado europeo.



Hay que tener en cuenta que la serie Galaxy Note 10 llegó meses atrás en dos variantes, el Galaxy Note 1 y el Galaxy Note 10 plus.

La variante normal es, por ahora, la opción más «asequible», cercana a los mil dolares, pero se espera que la versión Lite llegue a contar con un precio más bajo y asumible para más bolsillos. Como decimos, de momento no se sabe por donde llegarán los recortes en las especificaciones sin afectar a la experiencia particular de la serie Note 10.

Del Galaxy S10 Lite sí se tiene más datos

Con Galaxy S10 Lite, cuyo nombre interno es SM-G770F, sí se tiene más información. Según la citada publicación, se espera que la versión Lite de Galaxy S10 lleve procesador Qualcomm Snapdragon 855, 8 GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno y expandible mediante tarjetas microSD, además de albergar una batería de 4.500 mAh con carga de 45 vatios.

Además, contaría con pantalla FullHD+ de 6,7″, trío de cámaras traseras con la principal de 48MP, además de una cámara frontal de 32MP.

Estas especificaciones se asemejan bastante a la disponible en el Galaxy A91. El Galaxy S10 Lite llegaría a ser el cuarto miembro de la serie Galaxy S10, uniéndose a los ya existentes S10, S10 Plus y S10e.

Ya será cuestión de esperar a ver qué ocurre, y en caso afirmativo, conocer todos los detalles de ambos modelos.