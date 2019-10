Microsoft facilita gestionar múltiples cuentas en su gestor de tareas

Microsoft está apostando fuerte por su app de tareas, To Do, con constantes actualizaciones tanto a nivel de funciones como en opciones de diseño.

Si bien ha conseguido gran aceptación entre los usuarios, aún tiene que cautivar a aquellos se resisten a dejar Wunderlist. Y para ello, ha sumado una serie de novedades en Android que facilitan gestionar múltiples cuentas desde la app y personalizar algunos detalles.



Por ejemplo, To Do ahora toma el tema oscuro configurado en el sistema del dispositivo sin necesidad de activarlo de forma manual en la app. Así que si tu configuración determina que se active automáticamente el Modo Oscuro a determinada hora en el móvil, también lo verás reflejado en To Do.

Por otra parte, también simplifica la dinámica para crear y gestionar las tareas desde diferentes cuentas. Y si estás probando la app, pero aún no te decides a abandonar Wunderlist verás qu hay un banner dedicado a ti. En la parte inferior de To Do, bajo “¿Vienes de Wunderlist»?”, Microsoft provee una herramienta para importar la listas y tareas directamente desde la app.

Solo tienes que elegir esta opción y te dirigirá automáticamente para que inicies sesión en tu cuenta de Wunderlist y comiences el proceso desde el navegador web.

Microsoft To Do ya tiene muchas funciones conocidas de Wunderlist para organizar la tareas y programar pendientes. Y también han sumado opciones para personalizar sus secciones, por ejemplo, la posibilidad de añadir temas o fotografías. Así que no te resultará extraña su dinámica.