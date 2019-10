Google anuncia los ganadores del Material Design Awards 2019, premio para las apps con mejor interfaz de Play Store

Cientos de aplicaciones en la Play Store prometen tener una interfaz con mejores opciones que otras, pero Google es la encargada de comprobar cuáles son las principales entre todo el listado que se presenta cada año.

En este 2019, la competencia ha estado bastante dura, pero los de la gran G ya tienen a los ganadores de la quinta edición del Material Design Adwards 2019, el certamen que premia a las apps con mejor interfaz de toda la tienda de Google. He aquí los 4 ganadores por razones específicas.

Reflecty se ha ganado un puesto en la categoría de este listado por que utiliza la inteligencia artificial como principal mecanismo de ayuda a los problemas de cada persona. Este diario cuenta con una valoración de 4,4 en Google Play debido a que permite que cada usuario pueda relajarse y al mismo tiempo aprender a controlar los pensamientos negativos. Muchas personas afirman no darle las 5 estrellas por que no está en español, aunque destacan que no hay que ser experto en inglés para disfrutarla.

Aunque Ruff es menos conocida que Reflecty, Google ha decidido darle el premio en la sección de temática por tratarse de una herramienta de notas que brinda la posibilidad de que escribas todo lo que tengas en mente sin distracciones para compartirlo en diferentes dispositivos de forma fácil. Así que si la empresa la recomienda, no hay razones para no darle una oportunidad a esta app totalmente gratuita.

Si deseas aprender a escribir y leer coreano, japonés, chino, hebreo, árabe, ruso e hindi, entonces puede que estés ante la herramienta ideal para ti. Scripts ha sido desarrollada con varias ventajas frente a sus rivales: tiene sesiones de 5 minutos con animaciones para hacer más prácticas las lecciones, utilizan imágenes para conectar más rápido la palabra con la lengua materna y su enfoque está en el vocabulario, más no en la gramática. Su valoración es de 4,6 en Google Play.

La categoría universalidad también es premiada por Google y Trip.com es la elegida entre las demás. Traducida en 19 idiomas, ahorro de hasta un 50% en diferentes ofertas, varios filtros de búsqueda, mapa para buscar hoteles cercanos y más, muchas cosas más hacen que esta herramienta sea rápida, segura y una de las de mayor crecimiento en la sección de hoteles y viajes.