Ya conocemos las apps predeterminadas que estarán en los móviles con Android 10 y Android Go

Google ha presentado un informe que detalla cuáles son sus aplicaciones predeterminadas que deberán estar obligatoriamente en cada móvil que sea lanzado con Android 10.

En la información también se presenta el listado con las aplicaciones para Android Go y en ambos tenemos algunas sorpresitas.

Las apps de Google que estarán predeterminadas en Android 10

En la lista que revelan los chicos de 9to5Google las herramientas son las siguientes:

– Google Play Store

– Búsqueda de Google

– Navegador Chrome

– Google Drive

– Gmail

– Google Duo

– Mapas

– Google Play Music

– Fotos de Google

– Google Play Movies

– Youtube

En el caso de que cualquiera de estas 11 aplicaciones principales no esté disponible en un país, Google permite que el fabricante del equipo original (conocido por sus siglas en inglés como OEM) no la incluya en el dispositivo móvil.

Además, es importante destacar un cambio que será vigente a partir del próximo mes. Lo más probable es que sea Google Play Music por YouTube Music como app principal. Asimismo, se deja a Hangouts por fuera para ver la entrada de Google Duo en dispositivos no telefónicos como tabletas.

Incluso, Android Auto tampoco se queda atrás, pues todo móvil nuevo o que se actualice a Android 10 deberá precargar la aplicación de servicio Core. Probablemente esto quede en segundo plano con la gran aceptación que ha tenido el Modo de conducción del Asistente de Google.

Aplicaciones predeterminadas de Google para Android Go

9 son las aplicaciones de Google que estarán de forma predeterminada en móviles con esta versión:

– Gboard (versión ligera para Go)

– Assistant Go

– Chrome

– Gallery Go

– Gmail Go

– Google Go

– Maps Go

– Tienda de juegos

– YouTube Go (o YouTube, si está permitido en el país)

Aquí hay que destacar a Files by Google, anteriormente conocida como Files Go, la cual no ha sido considerada como una app privilegiada en el listado. Esperamos que la actualización llegue más rápido que en otras versiones del SO de Google.