Probamos el proyector Nebula Capsule, pequeño, ligero, inalámbrico y potente

Cada semana recibimos un gran número de gadgets para probar, y de esa enorme cantidad de material, filtramos lo mejor para poder contaros la experiencia. Impresoras 3D, móviles, proyectores, balanzas, relojes inteligentes, bicicletas eléctricas… inventos de todo tipo que cirulan por la redacción en busca de algo de divulgación y de una opinión sincera.

En pocas ocasiones se nos queda la boca abierta, ya hemos visto de todo en los últimos años, pero hay algunas excepciones que vale la pena mencionar, y el Nebula Capsule de Anker es una de ellas.

Se trata de un proyector que se carga como si de un móvil se tratara, con una altura de 12 cm y un diámetro (es cilíndrico) de 6,7 cm. Solo pesa 472 gramos, y al recibirlo ya imaginamos que no daría para mucho. Nos equivocamos.

Tiene sistema operativo android (7.1), y cuenta con algunas apps ya preinstaladas, como Netflix y Youtube, siendo posible instalar más vía apptoide (usa apptoide TV). De esa forma, aunque tenga entrada HDMI, no depende exclusivamente de ella, podemos ver contenido vía streaming.

Ventajas del Nebula Capsule

– Es muy ligero y portátil, y al no depender de cable, puede usarse para proyectar contenido en cualquier lugar metiendo el proyector en el bolso.

– Es un altavoz 360 grados, por lo que no necesitamos conectarlo a ningún altavoz externo (tiene Bluetooth, por lo que sí sería posible). El audio es bastante potente y de buena calidad.

– El brillo de la pantalla es sorprendente para un dispositivo de ese tamaño. Es más del doble que los proyectores de 80 euros que se encuentran por Amazon. Por supuesto, no podemos compararlo con un proyecto Láser de 1500 euros, pero puede mostrar contenido cuando no hay oscuridad completa, algo de lo que no todos pueden presumir.



– Su diseño, además de compacto, es moderno y atractivo.



– La resolución de pantalla es suficiente para la mayoría de los casos 854 × 480. Puede enfocarse con un control lateral y llegar a mostrar una pantalla de hasta 100 pulgadas.

– Tiene corrección trapezoidal automática, de forma que si proyectamos con un ángulo vertical de menos de 40 grados, corrige automáticamente la distorsión. Esto puede parece una tontería, pero es extremadamente práctico, ya que permite poner el proyector en lugares donde otros no pueden.

– Es muy sencillo de usar, solo tiene cuatro controles en la parte superior para las acciones básicas.

– Puede controlarse desde el móvil como si fuera un touchpad, siendo mucho más cómodo que con un mando a distancia.

Desventajas del Nebula Capsule

No todo son ventajas, hay algunos inconvenientes que vale la pena mencionar:

– Si instalamos HBO desde apptoide, por ejemplo, veremos un mensaje diciendo que se contenido no puede verse en esa pantalla, por lo que no tiene sentido que ofrezcan la posibilidad de la instalación.

– Todo parece indicar que se trata de algún problema de derechos de contenido. Y ese mismo problema puede ocurrir en la transmisión con AirPlay

– La batería se carga en dos horas, pero solo permite autonomía de un máximo de tres horas viendo vídeo, por lo que no podemos poner dos películas sin necesidad de cargarlo antes. Siempre es posible usarlo conectado una batería externa, claro, aumentando así la cantidad de tiempo que puede estar funcionando.

– Cada 15 minutos se para de forma automática cuando no está transmitiendo nada (un tiempo que se puede configurar para llegar a los 30 minutos). Eso significa que no podemos usarlo para mostrar una imagen estática mucho tiempo sin tener que encenderlo de nuevo. Hemos tenido que actualizar el firmware dos veces para que esa parada no ocurra también durante la transmisión de Netflix, ya que con la batería al 60% se desconectaba solo después de algunos minutos de reproducción. Es muy importante prestar atención a las actualizaciones de firmware.

– Su precio es de más de 400 euros en Amazon, aunque puede encontrarse más barato en PCcomponentes, donde se vende por 369. No es un proyector muy barato, pese a que su portabilidad es realmente excelente.

Conclusión

Al tener entrada HDMI, puede reproducir cualquier cosa que tengamos en el ordenador, y el contar con android ofrece la posibilidad de ver mucho contenido directamente en pantalla grande, y todo sin depender de altavoces externos ni de enchufes ni del ángulo perfecto para mostrar el contenido. En la redacción ya nos hemos enamorado de él, y lo tenemos en la lista de reyes magos del próximo año.