Las filtraciones del iPhone SE 2, el próximo móvil de Apple para el primer trimestre de 2020

Poco a poco se han ido revelando detalles del sucesor del iPhone SE, el móvil de Apple presentado en marzo de 2016 y con un éxito más que merecido, tanto así como para que la firma esté desarrollando un modelo similar pero basado en el diseño del iPhone 8 y renovado por dentro.

El smartphone ha sido anunciado como el iPhone SE 2 y las novedades destacan que el terminal estaría siendo presentado en el primer trimestre del año 2020 con las siguientes características.

Las características del iPhone SE 2

A través del portal Pocketnow, en conjunto con detalles anunciados por Ming-Chi Kuo, analista de la marca, se ha revelado que el dispositivo móvil que está siendo desarrollado por los de la manzana mordida contará con un diseño similar al iPhone 8, aunque con características de hardware de un iPhone 11.

Estas son las características reveladas según el especialista en rumores de la empresa:

– Lo primero a comentar es la pantalla del dispositivo, apartado que tal y como lo destaca la fuente, será de 4,7 pulgadas con botón Home y lector de huellas dactilares incluido.

– En cuanto a potencia, asegura la presencia del procesador A13, esto junto a una memoria RAM de 3 GB.

– No contará con Face ID y su creación va dirigida a quienes buscan un iPhone nuevo pero que no tenga un mayor tamaño, como los dispositivos actuales de la compañía.

El objetivo del lanzamiento de este terminal es que pueda ser la opción más económica del mercado, esto para ayudar a aquellos usuarios que ya no podrán actualizar su iPhone 6 o iPhone 6 Plus a iOS 13 (se habla de más de 100 millones). Por ello, según predicciones del analista, se habla de un precio no mayor a 450 dólares, cifra en la que se puede conseguir un iPhone 8 en el mercado. Veremos si todo esto es confirmado junto a más detalles por la misma Apple en los próximos días.