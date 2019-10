Chrome irá bloqueando elementos inseguros de sitios web para erradicar los contenidos mixtos

Nuevamente, Chrome dará una serie de pasos para proteger la privacidad y seguridad de los usuarios en sus sesiones de uso. Ahora, desde Google han compartido los pasos que van a seguir en Chrome para erradicar la carga de lo que viene a denominarse contenidos mixtos.

Lo que se pretende es que, cuando se visite un sitio web bajo conexión cifrada (https://), todos los sub-elementos de ese sitio web se carguen también de forma cifrada. Y es que no siempre, cuando se accede a un sitio web bajo https://, todos sus sub-elementos se cargan de forma segura.



Google lo explica claramente de la siguiente manera:

Las páginas HTTPS comúnmente sufren un problema llamado contenido mixto, donde los recursos secundarios en la página se cargan de forma insegura sobre http: //. Los navegadores bloquean muchos tipos de contenido mixto de forma predeterminada, como scripts e iframes, pero las imágenes, el audio y el video aún pueden cargarse, lo que amenaza la privacidad y seguridad de los usuarios.

Google permitirá que los usuarios alteren una nueva configuración para permitir que puedan ir desbloqueando los sub-elementos que no se carguen bajo conexiones cifradas en sitios web específicos. El bloqueo de sub-elementos se irá realizando de forma gradual.

Así serán los pasos que seguirán

El comienzo del bloqueo de los contenidos mixtos se iniciará en Chrome 79, ofreciendo a los usuarios una nueva configuración para que puedan desbloquear contenidos mixtos en sitios web específicos, bloqueando por ahora los elementos que se han ido bloqueando hasta ahora de forma predeterminada.

Será en Chrome 80 cuando Google bloquee los contenidos de audio y vídeo que no pueda cargar bajo conexiones cifradas, manteniendo aún a las imágenes que no carguen de forma segura, aunque habrá una advertencia en la barra omnibox avisando de que no todos los elementos son seguros.

Igualmente, los usuarios podrán seguir usando la configuración descrita para el desbloqueo del audio y vídeo sin cifrar en sitios específicos. Será en Chrome 81 cuando las imágenes ya deban cargarse bajo conexiones cifradas, ya que de lo contrario, se bloquearán de forma predeterminada.

Google invita a los desarrolladores a migrar sus contenidos mixtos a https://, ofreciendo una serie de recursos para ello, entre los que cita un plugin para WordPress.