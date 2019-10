Así es la nueva Kona Remote 160, la bicicleta eléctrica para grandes montañas

Subir una montaña bien empinada y realizar un descenso «salvaje» en bicicleta, no es algo que pueda hacer cualquiera. Los profesionales del sector ya saben que está la categoría ALL MOUNTAIN / ENDURO para estos casos, y también saben qué debe tener una bicicleta para realizar este tipo de trabajo.

En el mundo de las bicicletas eléctricas también hay espacio para esta categoría, y la marca Kona es una opción que muchos ya tienen en cuenta.

Estas bicicletas tienen que ofrecer un pedaleo eficiente en los ascensos y enfrentarse a los descensos sin problemas, con un recorrido de suspensión de aproximadamente 160 mm que pueda ajustarse en función del escenario al que nos enfrentamos.

Kona acaba de presentar su nueva apuesta en este sentido, una bicicleta eléctrica de aluminio, la Remote 160, de 6.000 euros (casi nada). Indican que la bicicleta eléctrica, de 160 mm de recorrido con suspensión completa, será la mejor bicicleta eléctrica de enduro.

Han querido copiar muchas características de su modelo Process 153 (el más vendido), con varias mejoras para poder subir y bajar las montañas. Cuenta con un Shimano E8000 con su batería de 504Wh integrada de tubo descendente en el marco de aluminio completo.

Han hecho ajustes de geometría que comienzan con el ángulo de la cabeza. El control remoto tiene un ángulo de cabeza de 65 grados, mientras que el alcance se mantiene igual a 475 mm y el tubo del asiento se vuelve ligeramente más inclinado a 75.7 grados.

Sobre el diseño de la bicicleta no daré muchos detalles, no es mi campo, pero sí es interesante la tecnología que tiene incluida, ya que no estamos hablando de bicicletas de paseo cuya batería tengan que asegurar varias horas de autonomía y sí bicicletas para quien desea hacer manualmente casi todo el trabajo pero quieren tener algún tipo de «asistencia de aventura, asistencia de entrenamiento, asistencia a distancia o asistencia de acceso», como ellos mismos dicen en su web. En este caso la batería ayuda a subir más lejos, para que las bajadas sean más increíbles, por lo que la tecnología de asistencia está enfocada, principalmente, en la ayuda en las grandes subidas iniciales.

Cuando hablamos de bicicletas eléctricas tenemos que tener muy presente el uso que queremos hacer de dicha bicicleta, y en función de dicho uso, tomar decisiones responsables, ya que no estamos hablando de 300 euros y sí de una inversión cada vez más semejante a la que hacemos al comprar un coche.