Bosch programará pequeñas explosiones en los coches eléctricos para evitar accidentes mayores

Uno podría pensar que los coches eléctricos son más seguros a la hora de tener un accidente, ya que al no tener depósito de combustible, no hay peligro de que explote como en las películas. En la realidad no es así, ya que los componentes eléctricos y la batería pueden producir incendios y explosiones bastante peligrosas.

Por otro lado, si un coche eléctrico tiene un accidente y la parte metálica entra en contacto con la batería, cualquier persona que toque el coche podría, en teoría, ser electrocutada. Estas baterías están diseñadas para entregar un voltaje de 400 a 800 voltios, por lo que no hablamos de un simple calambre.

Para minimizar ese problema, Bosch planea crear pequeñas explosiones controladas que ocurran durante un accidente. La idea es que estas explosiones corten el cable de alto voltaje que conecta la batería y el resto de la electrónica, evitando así que haya corriente en las zonas que podrían causar explosiones mayores.

Al cortar la conexión y, por lo tanto, la corriente, en teoría debería ayudar a reducir el riesgo de descarga eléctrica o incluso incendio. Por supuesto, esto no elimina todos los peligros por completo, pero al menos debería eliminar algunos de ellos. También ayuda a los servicios de emergencia, ya que podrían tocar el coche sin peligro de tener una descarga eléctrica. En su web indican:

[…] los semiconductores de Bosch ayudan a prevenir el riesgo de descarga eléctrica después de un accidente. Los microchips especialmente diseñados desactivan los circuitos de alimentación del vehículo en una fracción de segundo. Esto permite a los equipos de rescate ponerse a trabajar de inmediato y garantiza que los socorristas y los ocupantes del vehículo permanezcan seguros […] si el sensor del airbag detecta un impacto, los pequeños dispositivos, que miden no más de diez por diez milímetros y pesan solo unos pocos gramos desencadenan pequeñas explosiones que introducen una cuña en el cable de alto voltaje entre la unidad de batería y la electrónica de potencia, desconectando las dos.

Ya se ha pronunciado Karl-Heinz Knorr, vicepresidente de la asociación de bomberos de Alemania, sobre el tema, e indica que ante el creciente número de vehículos eléctricos que podrían estar involucrados en colisiones, estos sistemas son absolutamente esenciales, por lo que es muy posible que la idea de Bosch comience a aplicarse en la fabricación de futuros modelos.