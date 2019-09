Instalando la Play Store en un Huawei Mate 30

Hace pocos días vimos en Munich la presentación del nuevo Huawei Mate 30, y sus responsables nos tranquilizaron bastante sobre el tema de «no podremos tener las apps de Google preinstaladas».

Nos prometieron que harán todo lo posible para facilitar la instalación de servicios de Google en los móviles, seguramente con una especie de asistente que permita poner su tienda, o su gmail, con solo unos clicks, seguramente durante el proceso de instalación, pero para tranquilizar más aún a la población, vamos a mostrar cómo es realmente sencillo instalar la tienda de apps de Google en un móvil que no la tenga incluida.

En el vídeo que os dejamos aquí tenemos un paso a paso para entender cómo podemos hacerlo. Solo hay que instalar el archivo apk correspondiente a la tienda, y a partir de ahí abrirla y ejecutarla de la misma forma que hemos hecho siempre.

En realidad el problema del Huawei Mate 30, y de los futuros móviles de la compañía, no está en si tiene o no tiene las apps de Google, como habéis visto en el vídeo es muy sencillo instalarlas, el problema estará si hay un bloqueo efectivo de las apps de Google, que no funcione Google Maps, que sea imposible usar google play services para registrar el progreso de los juegos, que haya algún límite a la hora de usar Gmail… pero eso es algo que seguramente no ocurrirá, y lo sabremos dentro de muy poco, cuando el Huawei Mate 30 llegue a las manos de los primeros consumidores.