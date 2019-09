Este es el cohete que nos llevará a Marte, según Elon Musk

El CEO de SpaceX, Elon Musk, presentó el sábado pasado al mundo cómo anda su Starship, el cohete que nos llevará, supuestamente, a otros planetas (inicialmente Luna y Marte).

Hizo la charla frente al prototipo que veis en la imagen superior, celebrando así los once años de la compañía, cuando puso su primer cohete en órbita.

El prototipo del cohete (el de verdad será más bonito) tiene 50 metros de altura y 9 de diámetro, es de acero inoxidable, puede llevar a 100 personas y cuenta con tres de los motores Raptor reutilizables de SpaceX conectados a su base (la versión final tendrá seis). El modelo final pesará alrededor de 1.400 toneladas cuando se carga con combustible. Será el cohete más grande y poderoso jamás fabricado, produciendo aproximadamente el doble de empuje que el Saturno V. Sin combustible tendrá una masa de 120 toneladas, aunque trabajan para bajar de 99. Su capacidad de carga, además de 1200 toneladas de combustible, será de 150 toneladas.

Elon Musk afirma que el cohete se probará dentro de menos de dos meses, y que llevará a sus primeros pasajeros durante 2020. En la primera prueba volará menos de 20 km antes de regresar a la Tierra, pero sin perder el objetivo final: llevar a humanos al planeta Marte. De momento están concentrados en la primera fase: Super Heavy, un lanzador de 37 motores para poner a Starship en órbita.

11 years ago today, we launched our first successful mission. To date, we’ve completed 78 launches and have developed the world’s only operational reusable orbital class rockets and spacecraft—capable of launching to space, returning to Earth, and flying again pic.twitter.com/5L0q9PJ90P

— SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019