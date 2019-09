Apps para iOS y Android que cuestan más de 300 euros

Aunque la mayoría de aplicaciones para iOS y Android son gratuitas o tienen un costo relativamente bajo, hay algunas que cuestan hasta más que un móvil decente y de buena gama.

Y para que compruebes por ti mismo lo anterior, traemos hasta 5 apps que sobrepasan los 300 euros en la App Store y en Play Store. Descubre cuáles son esas características que, según sus desarrolladores, hacen que su precio sea elevado.

Para comenzar, traemos una aplicación disponible para móviles iOS destinada a un público específico, y es el de los dentistas y odontólogos. Esta app cuenta con 37 pistas de audio, las cuales ayudarán de la mejor manera a todos los pacientes para que puedan entender los diversos tratamientos y acciones que les realizarán los doctores, con el objetivo de que se sientan más seguros y sepan que es exactamente lo que el dentista les realizará.

Lamentablemente, la aplicación para iPhone e iPad se encuentra disponible únicamente en inglés, por lo que se trata de otro posible problema además de su precio. En cuestión de dinero, DDS GP Yes! tiene el elevado y casi irreal precio de 499,99 dólares.

Como el título indica, estamos hablando literalmente del juego más caro que jamás vayas a comprar para tu móvil. Y es que hasta los mismos desarrolladores del juego alardean y presumen ser el videojuego más costoso de la Play Store, y aseguran que con el te sentirás exclusivo y especial ya que probablemente ninguno de tus amigos podrá comprarlo.

Su jugabilidad es más que sencilla, en donde solo tendrás que evitar todos los obstáculos que se le atraviesen a la partícula oscilante, así que no es mucha la gracia que tiene el juego. En el caso de que te guste lo que hasta ahora has leído sobre el juego, tendrás que pagar 273 dólares por él, unos 250 euros.

¡VIP Black es una app para móviles Android dirigida para las personas más ricas y adineradas a lo largo del planeta, por lo que su precio, cómo ya habrás adivinado, no debe ser barato. De acuerdo con sus desarrolladores, es la «aplicación exclusiva de los millonarios» por los servicios que cuenta.

Esta app ofrece todo tipo de ventajas a sus clientes, desde diversos privilegios especiales en restaurantes y hoteles, hasta accesos VIP a los mejores eventos y fiestas. Eso sí, para disponer de ella, primero debes demostrar que cuentas con más de 1 millón de dólares en tu poder., esto para corroborar que eres una persona adinerada e importante para la clase especial de la app. Su precio en la Play Store es de 374,70 dólares, así que no es para cualquier mortal.

Esto, sin duda alguna, es lo más caro y a la vez una de las cosas con menos relevancia que podrás comprarle a tu móvil, hablando de apps, claro está. Básicamente, es una aplicación que representa una joya virtual, así es, solo una joya, teniendo ésta un inexplicable precio de 400 dólares, unos 365 euros.

Sus creadores tienen la idea (al igual que los de el juego de pelota más caro) que comprando esto puedes demostrar a los demás que tienes una montaña de dinero como para comprarte una etiqueta de una joya virtual por 400 dólares, una total locura. En la parte de los objetos, tienes 6 opciones disponibles: diamante negro, zafiro, amatista, rubí, aguamarina y esmeralda.

Ahora, traemos al hermano mayor del juego de la pelota más caro. Así es, al parecer todos los videojuegos desarrollados por Jahaa cuestan realmente una barbaridade, además de ser títulos comunes en la Play Store.

El objetivo del juego es perseguir y atrapar diversos coches y nada más, literalmente no hay nada más por hacer. Y es aquí en donde vuelven las palabras de los creadores, los cuales afirman que no hay nada más exclusivo que tener un juego que tus amigos o familiares no puedan o se les haga difícil costear para que seas el único que lo tenga, así podrás sentirte orgulloso de tí mismo y de tu juego por temas de exclusividad. Si quieres sentirte así y poder jugar este título, primero deberás abonar la suma de 330,44 dólares, 300 euros aproximadamente.