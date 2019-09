Bollinger B1 y B2, las camionetas eléctricas tipo Jeep y Pickup que buscan financiación

Bicicletas y coches eléctricos vimos todas las semanas, pero camionetas tipo Jeep y incluso tipo Pickup con esta característica no es cosa de todos los días.

Por ello, hemos centrado nuestra atención a un proyecto que llega desde Detroit y que tiene como protagonista a Bollinger Motors, una empresa fundada en un garaje en New York y que ahora busca dar el salto al presentar dos prototipos de camionetas totalmente eléctricas: la B1 y la B2. Aquí tenemos sus características.

Y qué tiene de especial la Bollinger B1

La Bollinger B1 se asoma con un imponente color negro y con un diseño que tendrá todo el cuerpo en aluminio. Con un motor que dispondrá 614 caballos de fuerza, la camioneta estará fabricada para trasladarse a una velocidad máxima de 160 KM/h, pudiendo contar con autonomía para unos 320 KM gracias a su batería de 120 kWh.

Otro punto a destacar del motor de esta bestia negra es que puede ir de 0 a 90 KM/h en tan solo 5.4 segundos. Incluso, hemos conocido que el B1 tendrá una capacidad de carga útil de más de 2.300 KG y una capacidad de remolque de 3.400 KG aproximadamente. Para el área todoterreno, contará con una caja de cambios Hi/Lo de dos velocidades, perfecta para la tarea. Si deseas ampliar todas sus especificaciones, podrás hacerlo desde el sitio web oficial del fabricante.

Lo más destacado de la Bollinger B2, la camioneta tipo Pickup de la startup

La camioneta B2 llegará con un diseño tipo Pickup y tendrá las mismas características que el B1, aunque dispondrá un diseño más atrevido y pensado para los conductores más aventureros. En su sitio web oficial podrás ver todas sus especificaciones.

En el equipo de redacción hemos quedado encantados con ambos prototipos, aunque si es de tener a un favorito, consideramos al B1 como el más destacado, pues se asemeja a lo visto en el Jeep Wrangler Rubicon.

Posible fecha de entrega

Tal y como han revelado los chicos de The Verge, la comercialización de estos dos modelos no serán sino hasta 2021, y eso si la empresa logra hacerse con la financiación necesaria para empezar a producir los coches en el 2020. No obstante, desde su página web oficial podrás realizar la reserva de cualquiera de los dos vehículos. Aún se desconoce su precio de venta.