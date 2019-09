6 novedades presentadas por Facebook en Oculus Connect

Facebook ha compartido sus planes sobre el futuro de la realidad virtual con el anuncio de nuevas productos y otros que esperemos que pronto vean la luz. Todos estos anuncios se hicieron en el marco de la conferencia anual para desarrolladores Oculus Connect.

Hagamos un repaso por las novedades más destacadas de la conferencia.

Facebook Horizon

Facebook quiere que los usuarios creen sus propios mundos de realidad virtual y para facilitar el proceso lanzará una app llamada Horizon.

La idea es que los usuarios creen sus propias experiencias en Horizon con todos los componentes que necesitan para tener su propia realidad virtual y compartirla con sus amigos.

Quizás recuerden que Facebook ya lanzó una propuesta similar en el pasado con Spaces, una especie de red social en realidad virtual. Y ahora sigue una línea similar pero al parecer más potente.

Por el momento, tendremos que esperar hasta 2020 para ver avances de este proyecto, que llegará a Oculus Quest y Rift.

Live Maps

Facebook confirmó que está trabajando en el desarrollo de gafas de realidad aumentada. Y como parte de este proyecto, anunció Live Maps, una iniciativa para mapear el mundo con la ayuda de los métodos tradicionales y las imágenes capturadas por dispositivos de realidad aumentada. Y no podrá faltar el aporte de las cámaras de los dispositivos móviles.

Todos estos datos recopilados para crear un mundo 3D será utilizado para diferentes propósitos combinando la realidad con los alcances de la nuevas tecnologías.

Y por supuesto, gran parte de la conferencia estuvo dedicada a las novedades de Oculus Quest, que ha evolucionado en diferentes áreas, como detallamos a continuación

Controlar Oculus con las manos

Facebook quiere ir un paso más allá en la experiencia de realidad virtual que busca ofrecer a los usuarios con una nueva función para Oculus Quest.

Gracias a esta nueva función no necesitarás mandos ni ningún tipo de hardware adicional, ya que podrás controlar el dispositivo con tus manos. Sin dudas, una experiencia más natural, fluida e intuitiva como puedes ver en el vídeo:

Esta función se lanzará en 2020, pero tendrá que pasar por diferentes etapas para que los usuarios puedan probar su dinámica.

Oculus Link

Facebook anunció una nueva dinámica para que los usuarios que tengan Oculus Quest puedan acceder a los contenidos de Rift desde el PC de manera simple.

En una primera etapa, se lanzará Oculus Link en noviembre para que cualquier usuario pueda aprovechar este software utilizando un simple USB 3.

Otras novedades

Facebook también anunció que un abanico de apps de Oculus Go están llegando para Quest de forma gratuita. Y por otro lado, se añaden nuevos títulos para Oculus Rift, por ejemplo, Vader Inmortal VR Star Wars Series Episode II y Medal of Honor Above and Beyond.

La mayoría de las novedades se harán realidad en algún momento de 2020, pero el anticipo que ha mostrado Facebook ya está creando expectativas sobre el potencial de sus nuevos proyectos.