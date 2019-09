The Last of Us parte II saldrá en febrero de 2020 y ya sabemos más detalles en su nuevo tráiler oficial

Sony ha aprovechado el evento PlayStation State of Play para anunciar diferentes novedades, entre las que destacan juegos multiplataformas y demás exclusividades.

Pero más allá de los nuevos títulos de la firma japonesa, lo que más se esperaba era el momento de ver anuncios sobre la segunda entrega de una de las mejores secuelas postapocalípticas: hablamos de The Last of Us parte II. Por fortuna, se ha dado a conocer su tráiler oficial con detalles no revelados anteriormente.

El tráiler oficial de The Last of Us parte II

Como se puede apreciar en el vídeo, la nieve, nuevos mounstros, escenarios y otros elementos se harán presente en la segunda parte donde Ellie, la joven sobreviviente, tendrá más protagonismo.

Tal y como han destacado desde el portal The Verge, Neil Druckmann, director creativo de la empresa, se ha desarrollado un juego que buscará crear un montón de preguntas, haciendo énfasis en la capacidad de respuesta que pueden tener los protagonistas a los enfrentamientos con las personas no humanas: Con la sociedad destruida, ¿hasta dónde llegarías por justicia?, ¿Cuánto te consumiría? ¿Cuánto le quitarías a tu humanidad?

Entretanto, el alcance del tráiler del título no se ha hecho esperar, pues tan solo han pasado unas cuantas horas desde su lanzamiento en YouTube y ya ha sobrepasado las 465.000 reproducciones. Y recordemos que la segunda parte de The Last of Us (El Último de Nosotros, en español) fue anunciada en 2016, por lo que hablamos de bastante tiempo de desarrollo y sin descubrir mayores detalles como los revelados en el vídeo.

¿Y cuándo se lanzará The Last of Us parte II en PlayStation 4?

El día 21 de febrero del 2020 es el anunciado por la empresa para que los jugadores comiencen a aventurarse en una entrega que trae consigo nuevos mounstros, sobrevivientes humanos que problemas producto de la destrucción y un montón de obstáculos para ver hasta dónde llega el sed de venganza de los sobrevivientes. Aún desconocemos su precio, pero esperamos el mismo se dé a conocer en los próximos días.