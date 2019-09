Sobre las apps que transforman nuestra cara en anime

Hace algo más de un mes apareció un software que usaba Inteligencia Artificial para transformar rostros de personas en personajes de anime, un software aún no público, sin ninguna aplicación que lo implementase. Hablamos del mismo el 12 de agosto e Internet se volvió loco con el tema, todos comenzaron a buscar algo así, a esperar a que alguna empresa desarrolladora fuera capaz de implementar el algoritmo para crear una app o alguna web que permita la operación.

Las semanas han ido pasando y ya tenemos un primer caso, el de TwinFACE, una app para android que implementa el código abierto de UGATIT, el creado por un grupo de investigadores de la compañía NCSoft, aunque el resultado es desastroso.

TwinFACE tiene 2,5 estrellas sobre 5, y todo por algunos «pequeños» errores:

– A veces muestra un tercer ojo en el resultado.

– Se hace un lío con el pelo, y no digamos con la barba.

– No respeta rasgos cuando hay gafas por el medio.

– En muchas ocasiones simplemente da error al subir la imagen.

Todo parece indicar que si eres calvo, sin barba y sin gafas, y tienes suerte para que no de error en la subida, el resultado no será del todo malo. Personalmente lo he probado y solo funciona cuando se elige una foto de la galería, no cuando se hace la captura desde la app, y el resultado no ha sido del todo malo, pero lejos de ser perfecto.

Sea como sea, es una primera aproximación, y se espera que lo vayan mejorando en futuras versiones.

Si vamos a otras opciones más clásicas, sin Inteligencia Artificial por medio, llegamos a la app Anime Face Changer, con más de un millón de instalaciones y más de un 70% de votos negativos, demostrando así que los resultados son incluso peores que en el caso anterior.

Estamos hablando de un nicho no cubierto, y de pocas empresas que se estén preocupando por tener algo así completamente funcional, por lo que si deseáis ofrecer un buen producto usando el código de UGATIT, el momento es ahora.