La nueva versión de Android Go, Android 10 Go Edition, ofrecerá más rapidez y seguridad para todos

En muchos lugares del mundo, la única forma que disponen las personas para acceder a Internet es a través de los teléfonos inteligentes de nivel básico, también conocidos como teléfonos de nivel de entrada.

Desde Google quieren que estas personas puedan contar con las mismas oportunidades que las personas de cualquier otra parte del mundo que puedan adquirir teléfonos inteligentes más avanzados.



A este respecto, la nueva versión de Android edición Go avanza en esta dirección. Acorde a Google, Android 10 edición Go, permitirá a los usuarios alternar entre aplicaciones de una manera más rápida. Además, también se mejora la velocidad de arranque de las aplicaciones en un 10% con respecto a Android 9 edición Go.

En materia de seguridad, Google ofrecerá un sistema de cifrado llamado Adiantum, desde el cual se ofrecerá los mismos niveles de seguridad a todos los teléfonos de nivel básico sin afectar al rendimiento de los mismos, ya que no requerirá que los teléfonos funcionen bajo hardware concreto.

La compañía señala que la inclusión de este sistema permitirá que la nueva generación de dispositivos sea más segura que sus predecesores, permitiendo a millones de personas en todo el mundo conectarse por primera vez de manera segura a Internet.

Las experiencias de las aplicaciones también suman

Pero además del sistema operativo en sí, las aplicaciones también juegan un papel destacado en las experiencias que reciben los usuarios en este tipo de dispositivos móviles, ya que las mejoras introducidas recientemente han permitido ahorrar espacio de almacenamiento, e incluso consumo de datos.

Google destaca las actualizaciones recientes de aplicaciones propias como Google Go, de la cual destaca su función de lectura en voz alta potenciada por la Inteligencia Artificial para facilitar el seguimiento de contenidos extensos de manera sencilla.

Dentro de la familia de aplicaciones Go actualizadas recientemente también se incluyen a Google Lens, YouTube Go, además de Gallery Go. Por otro lado, muchas otras aplicaciones de terceros han sido adaptadas para poder funcionar sin problemas dentro de los dispositivos básicos con Android Go, como Uber, Facebook Messenger, Twitter y Spotify.

Google también ofrece más datos sobre Android Go. A este respecto, señala que en los últimos 18 meses, más de 500 fabricantes han lanzado más de 1.600 modelos de teléfonos bajo Android Go para más de 180 países.

Android 10 edición Go llegará a lo largo de la presente temporada de otoño, sin que desde Google hayan ofreciendo una fecha más concreta, tan sólo «más adelante de este otoño».

Quizás, a mediados de octubre pudiéramos conocer más sobre su lanzamiento, ya que será el próximo día 15 de octubre cuando Google celebre su evento de presentación oficial de los nuevos teléfonos Píxel, además de otros productos.