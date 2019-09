Los que compren un Galaxy Fold tendrán derecho a cambiar la pantalla una sola vez por 149 dólares

El Galaxy Fold se pondrá a la venta en Estados Unidos dentro de 3 días, y lo hace con una sensación de inseguridad enorme por parte de los consumidores, que aún se acuerdan del desastre del lanzamiento de hace unos meses, cuando algunos medios relataron la fragilidad del dispositivo.

El precio del móvil plegable será de casi 2.000 dólares, y las instrucciones de uso dejan claro que hay que tener cuidado con él. Ahora divulgan una nueva acción para aumentar la confianza: Samsung está permitiendo un reemplazo de pantalla único por 149 dólares.

Desde la última versión que vio la luz, Samsung extendió el protector de pantalla debajo del bisel para que nadie tenga la tentación de despegarlo, redujo el tamaño del espacio cuando está cerrado, agregó cubiertas para proteger mejor el interior de la suciedad y agregó más protección en la parte posterior de la pantalla, ahora tenemos que ver si todo esto ha sido suficiente.

De momento el móvil estará disponible en número limitado, y no enviará un Fold directamente a nadie, será necesario ir a una tienda para conseguir atención extra sobre el cuidado y mantenimiento adecuados del Fold. Aquí tenéis el unfold que hiceron en The Verge:

Entre las advertencias del móvil tenemos:

– No presione la pantalla con un objeto duro o afilado, como un bolígrafo o una uña.

– No coloque ningún objeto, como tarjetas, monedas o llaves, en la pantalla.

– Este dispositivo no es resistente al agua ni al polvo. No exponer a líquidos o partículas pequeñas.

– No coloque adhesivos como películas o adhesivos en la pantalla principal ni retire la capa protectora superior.

– Mantenga una distancia segura entre su dispositivo y los objetos que puedan verse afectados por imanes como tarjetas de crédito y dispositivos médicos implantables. Si tiene un dispositivo médico implantable, consulte a su médico antes de usarlo.

Como veis, no es un dispositivo «para cualquiera», es mucho más frágil que los móviles a los que estamos acostumbrados, por lo que su éxito en el mercado parece que estará realmente limitado.