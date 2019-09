Zadarma presenta un nuevo CRM gratuito que vale la pena conocer

Para que tu nuevo negocio funcione, tienes que saber vender, y para saber vender, te tiene que gustar vender, y si no te gusta, haz que te guste.

Eso es lo que se lee frecuentemente en los libros especializados, en los que ayudan a vender más y mejor, y no le falta razón. No es muy útil tener el mejor producto del mercado si no sabemos venderlo, si no vamos de puerta en puerta explicando el motivo por el cual la adquisición de nuestro producto o servicio es una ventaja para ambas partes.

Una vez tenemos eso claro, y estamos dispuestos a usar el teléfono un par de horas diarias para recibir muchos NO y algún que otro “TAL VEZ”, necesitamos un CRM, una herramienta en la que podamos registrar las llamadas hechas, los resultados de cada una, el estado de la relación con cada cliente potencial… un CRM que facilite nuestra vida.

Hay muchos CRM en el mercado, pero pocos son gratuitos, y por eso vale la pena conocer el CRM gratuito de Zadarma: ZCRM.

Qué ofrece ZCRM

Se trata de una aplicación con una interfaz que no marea. Con un menú lateral donde podemos registrar las tareas, las llamadas y los leads, organizando todo en un calendario y permitiendo el acceso a un grupo de trabajo.

La herramienta se integra de forma gratuita con la centralita virtual de Zadarma, lo que ayuda a registrar la información de forma sencilla y práctica.

Disponible para grupos de más de 50 empleados, y con la opción de realizar llamadas desde el navegador con un solo click, podemos redireccionar las llamadas a los responsables por cada cuenta, así como tener acceso a informes completos de cada cliente o importar y exportar información de y para otros CRM.

Llama la atención su calendario, donde podemos tener, al mejor estilo Google, colores representando las tareas de cada uno de los miembros del equipo, algo fundamental para los gestores de ventas que necesitan conocer el trabajo hecho, el que está siendo realizado y el pendiente.

En lo que se refiere al registro de llamadas, podemos tenerlas en un solo informe completo y filtrarlas por usuario, tipo, estado y, por supuesto, fecha.

Sorprende la flexibilidad de visualizar los datos. De hecho, en la sección de tareas, podemos verlas en formato de lista o en Kanban, ajustándose así a la forma de trabajar de cada uno.

Sobre el precio

La plataforma, como hemos comentado, es 100% gratuita, siendo necesario tener activada y configurada la centralita virtual de Zadarma, también gratuita. Es así una solución de CRM y Centralita de acceso gratuito.

La centralita de Zadarma es ampliamente conocida, gratis siempre y cuando se realice una recarga de cualquier valor 1 vez cada 3 meses, dinero que podremos usar tanto para la conexión de números virtuales como para la realización de llamadas.

Enlace: ZCRM.