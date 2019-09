Llega Play Pass, el nuevo servicio por suscripción de Google Play Store: esto es lo que tienes que saber

Desde hoy está disponible una nueva forma de acceder a aplicaciones y juegos para Android a través de Google Play Store. Llega Google Play Pass, el nuevo servicio por suscripción para Google Play Store en el que, mediante una tarifa plana mensual de 4,99 dólares, permitirá que los usuarios de dispositivos Android tengan acceso a una selección de las versiones completas de aplicaciones y juegos de alta calidad.

Por el momento, el nuevo servicio llega hoy a los usuarios de Android en los Estados Unidos, aunque Google promete que llevará el nuevo servicio a otros países «próximamente». Para animar a los usuarios a convertirse en nuevos suscriptores, Google ofrece además un periodo de pruebas de 10 días, además de la posibilidad de obtener, por tiempo limitado, de una suscripción al servicio por solo 1,99 dólares al mes durante los primeros doce meses.



Otra forma de obtener aplicaciones para los dispositivos Android

Los suscriptores obtendrán una pestaña en Google Play Store llamada Play Pass a través de la cual lo tendrán más fácil para buscar las aplicaciones y juegos que desean obtener para sus dispositivos.

Además, Google ofrecerá un distintivo colorido en forma de boleto en las fichas de las aplicaciones y juegos en Play Store que también estén incluidas en la colección Play Pass para señalar a los usuarios que podrán obtener las versiones completas de las mismas a través del nuevo servicio por suscripción, animando así a que se sumen nuevos usuarios al nuevo servicio.

Hay que señalar que la adquisición a través de Play Pass no sustituirá la adquisición de aplicaciones y juegos por el método independiente. Además, para aquellos usuarios que se hayan convertido en suscriptores, aquellas aplicaciones y juegos que ya tengan instalados y que formen parte de la colección Play Pass, deberían de notar que los mismos deberían dejar de ofrecer anuncios y disponer de todas las funcionalidades.

Una colección de aplicaciones y juegos de alta calidad

El nuevo servicio por suscripción comienza con una colección conformada por unas 350 aplicaciones y juegos de alta calidad, donde los juegos ocupan 2/3 del catálogo del servicio.

Google destaca la disponibilidad de títulos como Terraria, Monument Valley, Risk, Star Wars: Knights of the Old Republic además de aplicaciones como Facetune y AccuWeather. Además, esta colección se irá ampliando cada mes con el lanzamiento de nuevas aplicaciones y juegos, con lo que los usuarios siempre podrán encontrar algo nuevo.

En lo que respecta a los desarrolladores, por ahora podrán participan en el nuevos servicio aquellos que hayan sido invitados, aunque deja las puertas abiertas a que se sumen nuevos desarrolladores, ofreciéndoles un formulario web para que puedan expresar su interés en participar. De momento no queda muy claro cual va a ser el modelo de ingresos para los desarrolladores cuyas aplicaciones y juegos se integren en la colección Play Pass.

Para compartir en familia

Google indica además que las suscripciones podrán ser compartidas con hasta cinco miembros más de la misma familia, pudiendo acceder cada miembro de forma independiente sin afectar la experiencia del resto. Además, también estará sujeto a los controles parentales que establezca el propio suscriptor en Google Play Store.

Otros aspectos a tener en cuenta

El nuevo servicio por suscripción podrá marcar un nuevo comienzo con respecto a las formas que tenemos los usuarios de acceder a las aplicaciones y juegos para nuestros dispositivos móviles. Hay que señalar que las aplicaciones y juegos incluidos en la colección de Play Pass no están sujetos a exclusividad, pudiéndose obtener por otras vías si cada usuario así lo prefiere.

Además, podrá ser interesante obtener aplicaciones y juegos mediante el modelo por suscripción que a través de las adquisiciones independientes, obteniendo siempre versiones completas y libres de publicidad.

Ya sólo queda por ver como se desarrolla el nuevo servicio. Para conocer mejor el mismo, desde Google han compartido un vídeo promocional: