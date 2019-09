Móviles resistentes al agua por menos de 300 euros

Si te interesa la idea de cambiar de teléfono por uno que sea un poco más resistente al agua, sigue leyendo, porque hoy te enseñaremos algunos de los mejores móviles resistentes al agua por un precio de compra menor a los 300 euros.

Pero eso sí, primero hay que aclarar que los móviles cuentan con una respectiva certificación denominada IP, que determina cuánto es capaz de resistir el mismo al agua, pues no es lo mismo sumergirlo en una piscina que mojarlo bajo el chorro de agua del lavamanos, por ejemplo. Ahora que ya tenemos este punto claro, vamos a por las alternativas disponibles.

Samsung galaxy A5

Este Samsung lanzado en 2017 es una muy buena opción tanto en el aspecto económico como en el de rendimiento y características. Si bien es cierto que no es precisamente un móvil nuevo (salió hace más de 2 años), cuenta con muchos puntos positivos que le hacen competencia a smartphones de este año.

Claro ejemplo es su pantalla AMOLED de 5,2 pulgadas, sus 3 GB de memoria RAM, 32 GB de almacenamiento interno, sus 3,000 mAh de batería, sus más que decentes 16 megapíxeles de cámara trasera/frontal, y su certificación IP68 que le permite sumergirse en el agua, pero no demasiado profundo. En general, es una buena opción por menos de 300 euros, específicamente 216,99 euros y lo puedes conseguir en Amazon.

CAT S31

Si pensabas que Caterpillar solo fabrica maquinaria de construcción y no tiene ningún conocimiento respecto al mundo de los móviles, estás equivocado. Por esto, es obvio esperarse que todos los dispositivos Android creados por la misma sean extremadamente resistentes a golpes y caídas. Es un teléfono que busca funcionar bajo cualquier circunstancia, ya que no presenta ningún problema al utilizarlo en lugares con fuerte humedad, con frío o calor extremo, entre otros ambientes.

En el tema de la resistencia al agua, podemos decir que puedes tomar fotos dentro de una piscina, aunque no muy profundo gracias a su certificación IP68. En el apartado de las especificaciones principales nos encontramos con una pantalla de 4,7 pulgadas, 2 GB de RAM y 16 de almacenamiento, batería de 4,000 mAh y una cámara trasera de 8 MP, siendo la frontal de 2 MP respectivamente. Cómo lo ves, no es un teléfono que tenga unos rasgos de los mejores del mercado, pero por 281 euros puedes disponer de un móvil que te aguantará literalmente cualquier tipo de caída y te servirá para utilizarlo en el agua, pero en este caso sin exagerar.

Motorola Moto X4

Este móvil de gama media tiene cámara dual con capacidad de tomar fotos a una resolución posible de 12 MP, sin mencionar que su cámara frontal es de unos 6 MP. Fabricado por Lenovo, el Moto X4 tiene una pantalla de 5,2 pulgadas, cuenta con 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, 3,000 mAh de batería con carga rápida, entre otros puntos importantes más.

cómo por ejemplo, la certificación IP68 que protege al móvil de salpicaduras y, al igual que los dispositivos anteriores, de inmersiones al agua a poca profundidad.En términos generales, es un celular eficiente y más que confiable a la hora de la verdad, por lo que su precio de 245,83 euros no parece excesivo, y puedes obtenerlo en Amazon.

Motorola One Vision

Este sinceramente es el mejor móvil de gama media que hemos encontrado, y es que realmente sus especificaciones son de lo mejor si consideramos su precio de venta actual. Su primer punto a destacar es que dispone de Android 9 Pie y está hecho de cristal, dándole un porte más sofisticado y llamativo al mismo, y con sus 6,3 pulgadas de pantalla aún más. Tiene un peso que a la hora del té es bastante ligero (180 gramos) y sus 160,1 x 71,2 x 8,7 milímetros de tamaño lo hacen un móvil bastante delgado a la mano. El One Vision tiene una certificación IP52, con la cual el móvil es capaz de resistir salpicaduras de agua, pero hasta ahí y no más de ahí, siendo este el único problema que le hemos encontrado ya que no podrás zambullir en el agua.

En el apartado general, tiene 4 GB de memoria RAM, unos 128 GB de almacenamiento, una cámara doble trasera que la verdad, es bastante buena gracias a sus potentes 48 MP, y la frontal no se queda atrás con sus 25 MP, así que en total, no tienes nada de qué preocuparte. Respecto al precio, puedes conseguirlo actualmente en Amazon por 259 euros, y esto lo destacamos ya que no es un precio para nada caro si tenemos en cuenta las cualidades del mismo.

BQ Aquaris X2

Por último, pero no por ello menos importante, llega el Aquaris X2. Este smartphone fabricado por la marca española BQ cuenta con buenas especificaciones y buen desarrollo como tal, haciéndole competencia al Samsung A5 ya que son similares en muchos aspectos, pero no al punto del Motorola One Vision, quien se ha llevado el primer lugar de este top 5. Presenta una certificación IP52, que al igual que el One Vision, tiene la posibilidad de soportar salpicaduras y polvo sin problema, pero no más allá de eso.

Por otra parte, pesa 163 gramos y tiene una pantalla de 5,65 pulgadas, siendo estos un buen punto positivo al ser un móvil extremadamente ligero (más que el One Vision) y de buen tamaño de pantalla.

Otro punto positivo a resaltar es su audio, ya que cuenta con dos micrófonos y cancelación de ruido con tecnología Qualcomm aptX, la cual permite que se mantenga la calidad del sonido en nuestros auriculares Bluetooth, por ejemplo, a la hora de escuchar música o realizar llamadas. En cuestión de su procesador, y demás información hablamos de un Qualcomm Snapdragon 636 con Android One, 3 GB de memoria RAM, 32 GB de almacenamiento interno y 3,100 mAh de batería con carga rápida Charge 4+. Puedes conseguir en Aquaris X2 por el precio de 199,90 euros desde la página oficial de BQ.

Esperamos puedas encontrar el dispositivo que más se adapte a tus necesidades y presupuesto. Lo bueno del listado en que tenemos smartphones de diferentes empresas y con un montón de especificaciones para escoger.