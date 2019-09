VIVO sorprende con el nuevo V17 Pro, con doble cámara frontal en módulo emergente

Vivo vuelve a agitar el segmento de los teléfonos móviles inteligentes con la presentación oficial del nuevo miembro de la serie V. Se trata del nuevo Vivo V17 Pro, sucesor del Vivo V15 Pro, que destaca especialmente por incorporar un sistema de doble cámara frontal en un módulo emergente.

Pero además, este modelo también aumenta sus capacidades fotográficas al llegar a un sistema de cuatro cámaras traseras, situados de forma vertical, cuya cámara principal es una cámara con sensor de 1/2″ Sony IMX582 de 48MP.



El módulo emergente está compuesto por una cámara principal de 32 MP con apertura f /2.0 acompañado de una cámara secundaria, gran angular, capaz de capturar imágenes en un ángulo de 105 grados, con sensor de 8 MP y apertura f/2.2.

El sistema de cámaras traseras está compuesto por la mencionada cámara principal de 48 MP, acompañada por una cámara gran angular de 8 MP con apertura f/2.2, cámara teleobjetivo con sensor de 13 MP con zoom óptico x2 y digital x10 con apertura f/2.5, además de una cámara de 2MP, con f/2.4, para la profundidad de campo.

Ante este tipo de móviles no podían faltar las funciones de Inteligencia Artificial, pero como desde Vivo quieren selfies perfectos, también se incluye un flash para el módulo emergente. Tampoco nos olvidamos del flash LED para la parte trasera, un aspecto que ya no puede faltar en ningún modelo, y al que habitualmente no solemos prestar atención por la obviedad de ello.

También destaca por su excelente pantalla

Pero además de su equipamiento fotográfico, el nuevo Vivo V17 Pro también cuenta con una excelente pantalla con esquinas redondeadas, siendo una pantalla Super AMOLED Ultra FullView de 6,44 pulgadas, con resolución FullHD+, relación aspecto 20: 9, y relación pantalla-cuerpo de 91.64% de visión, incorporando cristal con curvatura 2.5D.

La compañía destaca que ofrece el 100% de la gama de colores DCI-P3, filtra el 42% de la luz azul y cuenta con certificación TÜV Rhineland. Para ello han empleado lo último en paneles OLED E3.

Otras características a tener en cuenta

El nuevo Vivo V17 Pro también cuenta con sensor de huellas integrado en la pantalla, y en su interior integra un procesador Qualcomm Snapdragon 675 de ocho núcleos, 8GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno, además de una batería de 4100mAh con soporte para carga rápida.

Además, cuenta con Bluetooth 5.0, Dual SIM y GPS, entre otras opciones.

En cuanto a su sistema operativo, llegará con Android 9 con la capa de personalización Funtouch OS 9.1. Llegará al mercado en dos variantes de color, en Midnight Ocean y Glaciar Ice, sin que de momento haya desvelado precios y mercados donde llegará a estar disponible, aunque medios como TNW apuntan a su lanzamiento inicial en la India para este 27 de septiembre al precio equivalente a unos 422 dólares.

Casualmente ya existen algunos desembalajes (unboxings) de este nuevo modelo, disponibles en YouTube.

Crédito de imagen: Nota de prensa