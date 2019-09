Cómo funcionará Android en el Huawei Mate 30

Ya te contamos todos los detalles de los nuevos Huawei Mate 30, pero aún quedan algunas dudas que no se han mencionado en la presentación. Sí, nos referimos a la nueva estrategia de Huawei en vista del veto de Estados Unidos y su relación con Android.

Este tema ha sido la gran incógnita hasta el momento. Ya ha quedado claro que no veremos HarmonyOS, el sistema operativo de Huawei, en ningún dispositivo móvil en un futuro cercano. Pero para despejar todas tus dudas de forma clara preparemos este mini preguntas y respuestas.

¿Vendrá Huawei Mate 30 con aplicaciones de Google preinstaladas?

Es un rotundo no. Los dispositivos verán instalados con Android «Open Source», que no contará con las apps preinstaladas de Google. Todas esas apps Google que ya están en tu dispositivo nuevo no formarán parte de la configuración inicial del dispositivo.

¿Se podrán instalar de forma sencilla las apps de Google?

Sí. El equipo de Huawei no quiere que esto sea una complicación para los usuarios, así que está trabajando en una alternativa interesante para que el usuario pueda instalar de forma manual estas apps (si desea) en el mismo proceso de configuración del dispositivo.

Quizás funcione como un tipo de asistente de instalación que irá guiando o consultando al usuario sobre la instalación de las apps de Google. Por ejemplo, puede que pregunte como parte de la configuración»¿Quieres instalar Gmail?», si la respuesta es afirmativa entonces te guiará para realizar unos pocos pasos adicionales.

¿Podrá utilizarse APK para instalar las apps?

Sí, es una opción a la que cualquier usuario podrá recurrir para instalar las apps Google o cualquiera que desee. Este podría ser un plan b en caso de que Huawei no implemente una solución como la que mencionamos antes.

¿Vendrá el dispositivo con apps de Huawei preinstaladas?

Sí. Huawei proveerá al usuario una serie de apps básicas para las actividades más comunes en el dispositivo. Y para que no echen en falta el ecosistema de Google, el dispositivo vendrá con la Galería de Huawei con más de 11 mil aplicaciones.

Una selección más que amplia de propuestas para satisfacer cualquier necesidad de los usuarios.

¿Qué otros cambios traerá esta nueva dinámica?

No solo significará que no contarás al inicio con las apps de Google sino que también todos los adicionales que ello representa. Por ejemplo, compatibilidad con una serie de servicios que estaban habilitados gracias al extra de la sincronización e integración con el resto de los servicio de Google.

Habrá que esperar para ver cómo se desarrolla esta dinámica que es nueva tanto para Huawei como para los usuario