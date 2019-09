Facebook quiere lanzar su propia versión de las gafas Spectacles

Facebook tiene una nueva estrategia para hacer realidad sus gafas inteligentes.

Tal como mencionan en The Information, Facebook quiere desarrollar una gafas al estilo de las Spectacles. Y para ello, podría estar trabajando en colaboración con la marca Ray- Ban.



Siguiendo la misma dinámica que las gafas de Snap, esta propuesta de Facebook también permitirá al usuario grabar su entorno con dos cámaras integradas en el marco. Esto se combinaría con las funciones adicionales que podría utilizar desde una app móvil.

De esa manera, enviarían los vídeos o imágenes capturadas por las cámaras al móvil para añadir filtros, efectos o crear nuevos contenidos multimedia. Todas esas opciones que a los usuarios les encanta compartir en Instagram.

Y por supuesto, estas gafas también podrían integrar algunas funciones extras del ecosistema de Facebook. Por el momento, no hay mucha información sobre este proyecto de Facebook, solo algunos datos filtrados bajo el nombre de producto Stella.

Por otro lado, Facebook está desarrollando otro de sus anhelos en colaboración con Luxottica, empresa matriz de Ray-Ban: gafas de realidad aumentada. Dos proyectos que parecen tener prioridad dentro de los intereses de Facebook.

Sin embargo, no olvidemos que Facebook aún no logra despegarse de los escándalos y cuestionamientos. Así que el lanzamiento de gafas inteligentes con la marca de Facebook no parece ser una buena estrategia en este momento.