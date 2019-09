Las mejores eBikes presentadas en la Eurobike 2019

El Eurobike 2019 ha finalizado el pasado 7 de septiembre, y como era de esperarse, sirvió como trampolín para descubrir buenas bicicletas que llegan cargadas de novedades y mejoras para los amantes de esta disciplina deportiva.

Por ello, a modo de resumen, hoy te daremos a conocer las mejores bicicletas eléctricas anunciadas en el evento llevado a cabo en Alemania.

Aevon Le Cafe Racer

Esta alternativa cuenta con un estilo un poco particular gracias a su tamaño y al estilo de las bicicletas Super73. La misma, posee una suspensión con estilo similar a un ciclomotor, ofreciendo una mejor experiencia para los usuarios al momento de conducirla por sus mecanismos de gama alta.

Además de lo anterior, esta bicicleta eléctrica ofrece una potencia variada entre 250W y 1,000W dependiendo del uso de las opciones que se le dé. Además, puede alcanzar velocidades de hasta 50 km/h. cabe resaltar que por ahora esta eBike aún no está a la venta, por lo que tendremos que esperar que sus fabricantes anuncien su llegada al mercado.

Bianchi E-SUV

Otros de los modelos presentados por la marca Bianchi ha sido la serie E-SUV. Este modelo se ha lanzado en tres distintas versiones que traen consigo la finalidad de cubrir diferentes usos que van, desde el ciclismo de montaña, hasta cualquier otra modalidad.

Estos modelos, ofrecen en sus características principales luces integradas bastantes llamativas y que solo funcionan gracias a la batería principal. Dicha batería de 720Wh, está oculta justo en el tubo inferior de las bicicletas para así no estar tan visible.

Por otra parte, cuenta con recortes de cuadro con finalidad de forzar un mejor aire de enfriamiento durante su conducción para que la batería de las mismas pueda trabajar con mucha más eficiencia y seguridad. Se espera que los 3 modelos lleguen al mercado durante el primer trimestre del 2020. Otro punto que hemos podido descubrir a sido su costo: 7,000 dolares para la versión más básico y 11,000 dolares aproximadamente para las otras versiones.

XCYC Pickup

A pesar de tener un diseño fuera de lo normal, esta bicicleta eléctrica es una de las mejores opciones presentada en el Eurobike 2019. La XCYC Pickup cuenta con caja de carga en su parte trasera y un motor Bosh Performance Line con accionamiento medio.

Este modelo, fue diseñado específicamente para un uso de transporte comercial por tener frenos de disco hidráulicos Shimano con componentes de alta gama y rotores de 203mm. Asimismo, esta bicicleta de carga cuenta con la novedad de tener incorporado un freno de estacionamiento ubicado justo en los extremos del manillar.

Greyp G5 y Greyp G6X

La reconocida marca croata Greyp, se hizo presente en este gran evento con dos modelos que dejaron a más de uno boquiabiertos por sus buenas características y novedades. El modelo G5 ofrece prestaciones similares al modelo Greyp G6, que fue presentado a principio de este mismo año: suspensión completa con batería de 700 Wh, rango de autonomía de hasta 100 km y motor de 450W.

Adicionalmente, posee conectividad de alta tecnología por contar con cámaras de trasmisión en vivo ubicadas en la parte trasera y delantera, ofrece la incorporación de e-SIM, dispone de diversas opciones de gamificación y más novedades. Esta opción se puede conseguir por la frívola suma de 4.900 dólares.

Por otra parte, el modelo G6X es una edición limitada referente a la versión G6. Esta eBike, cuenta con material de alta calidad, frenos de disco hidráulicos Magura conformados por 4 discos, suspensión de Ohlin de alta gama y más características que hacen que su costo sea de nada más y nada menos que 15.000 dólares.

Tern HSD

La empresa taiwanesa Tern, también dijo presente en la Eurobike 2019, presentando el hermano menor de la GSD, la Tern HSD. Esta bicicleta eléctrica de transporte pesado cuenta con un modelo muy práctico y una capacidad de carga más que decente, la cual es de unos 170 kilogramos.

Esta capacidad de carga te permitirá llevar prácticamente cualquier objeto, paquete, herramientas y muchas cosas pesadas más sin problema. Además, como ocurre en algunas otras bicicletas, se puede acoplar o integrar un asiento adicional para niños, lo que es de mucha utilidad para un número importante de los compradores de bicicletas.

Además de lo anterior, dispone de cambios automáticos que te ayudarán a manejar de una manera mucho más eficiente de acuerdo al camino o carretera en la que te encuentres. Todo esto se debe a la empresa alemana Enviolo, la cual se ha asociado con Tern para realizar mejores proyectos de cara al futuro. En cuestión de precios de la HSD, al contar con 3 diferentes versiones, el costo variará de acuerdo a esto, yendo desde los 3.099 dólares la más económica, hasta los 4.999 dólares la más cara.

Calamus One

La Calamus One nos ha dejado buenas impresiones debido a que hablamos de una bicicleta eléctrica que cuenta con una relación calidad-precio de lo más interesante. Su precio de venta actual es de 2.000 dólares y su desarrollo ha sido posible porque la empresa logró recaudar más de 250 mil dólares en Indiegogo gracias a sus diversas funciones y características que la hacen una de las mejores del mercado actual.

Dispone de GPS integrado, conexión de red 4G, escáner biométrico de huellas dactilares para el desbloqueo de la bicicleta, entre otras cosas. Al igual que la eBike anterior, la Calamus One tiene integrados los cambios automáticos y adicionalmente un sistema de transmisión especial Gates Carbon Belt Drive, así que no estamos hablando de una bicicleta cualquiera.

Dahon Nuwave Electric

La empresa estadounidense Dahon se especializa en desarrollar las mejores bicicletas plegables desde hace más de una década, y una de sus últimas creaciones es la Nuwave Electric.

Este modelo tiene un reducido peso de 14 kilogramos (unas 31 libras) y un pequeño motor de 250W, por lo que no es una bicicleta de mucha potencia, pero su creativo diseño con el manillar elevado y su estilo colorido y alegre hacen que sea muy atractivo a los ojos, no solo de los compradores, sino de cualquier persona a la que le gusten las bicicletas. La Dahon Nuwave Electric no se encuentra a la venta pero sí se ha dicho que se comercializarán principalmente en China, pero más temprano que tarde llegará al mercado internacional.

Tern PZA

Volvemos con la empresa Tern, pero en este caso es por una nueva bicicleta que aún se encuentra en desarrollo, y es conocida como la PZA. Esta bicicleta está siendo fabricada para el sector entregas, por ejemplo, para el reparto de pizzas o servicios de comida.

Este proyecto se encuentra por ahora en Estados Unidos, en donde se está desarrollando lo más rápido posible para volver la idea más internacional por parte de Tern. En cuestión de su diseño, es una bicicleta con buen acabado, pero a la vez tiene una perspectiva muy sencilla y cómoda para realizar cualquier tipo de envíos (ya sea comida, mensajería, entre otros) de la manera más fácil y eficaz posible.

Esta bicicleta ha sido diseñada para estar en un ambiente más de ciudad en vez de ser utilizada para ir de paseo a la montaña, por ejemplo. Como dijimos, la PZA se encuentra en desarrollo y aún no está disponible en el mercado, por lo que no sabemos cuáles son sus especificaciones completas.

Bianchi Aria E-Road

Bianchi ha presentado varias alternativas en este evento y uno de ellos es el modelo Aria E-Road. Esta bicicleta eléctrica cuenta con un pequeño motor ubicado justo en el cassette de la rueda trasera que puede pasar por desapercibido muy fácilmente y demostrar a lejos que es una bicicleta normal de carretera. Asimismo, cuenta con un puerto de carga magnético que se encuentra en la parte superior del soporte inferior de la misma.

Una de las características principales de esta eBike es que cuenta con un diseño bastante moderno y con un peso realmente ligero, por lo que resulta ser un punto a favor de los amantes de esta pasión.

Este Eurobike 2019 dio mucho de qué hablar por el hecho de que la mayoría de las bicicletas presentadas fueron eléctricas. Con esto, los fabricantes nos dan a conocer que las eBikes llegaron para quedarse y que más temprano que tarde dominarán el sector en las diferentes regiones. Estas ya han pisado fuerte en Estados Unidos, Países Bajos, Alemania y hasta en Dinamarca, pero esperamos que España aparezca en el listado en los próximos meses.