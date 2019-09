Sensores de grafeno para medir variables de nuestra salud

Y seguimos con el grafeno, una categoría cada vez más rica aquí, en WWWhatsnew.com, donde siempre vamos en busca de nuevas aplicaciones para un tipo de material que tanto ha prometido y que aún tiene mucho que decir en la industria.

Hoy hablaremos de una pulsera flexible y transparente que utiliza grafeno para medir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la oxigenación del pulso sanguíneo continuamente.

El objetivo es identificar lo más rápido posible problemas de salud comunes como insuficiencia cardíaca, hipertensión y complicaciones relacionadas con el estrés, entre otros. Ya se ha podido comprobar que los wearables basados ​​en mecanismos de detección óptica son cada vez más comunes, componentes no flexibles que, por desgracia, no ofrecen la precisión deseada y solo pueden monitorear un número limitado de signos vitales. Para abordar este problema, los sensores ópticos no invasivos y flexibles pueden medir un conjunto más amplio de signos vitales.

Investigadores del ICFO, Instituto de Ciencias Fotónicas , mostraron nueva clase de dispositivos portátiles flexibles y transparentes que se adaptan a la piel y pueden proporcionar mediciones continuas y precisas de múltiples signos vitales humanos. Estos dispositivos pueden medir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la oxigenación del pulso sanguíneo, así como la exposición a la radiación UV del sol. Las lecturas se guardan en el móvil, conectado vía Bluetooth, y el funcionamiento es factible sin necesidad de batería (se carga de forma inalámbrica a través del teléfono).

La pulsera presentada se adapta a la superficie de la piel y puede medir sin parar durante la actividad. Tiene un sensor de luz flexible que puede registrar ópticamente el cambio en el volumen de los vasos sanguíneos, debido al ciclo cardíaco, y luego extraer diferentes signos vitales como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la oxigenación del pulso sanguíneo.

Mostraron también la integración de un parche de salud de grafeno en la pantalla de un teléfono móvil, que mide y muestra instantáneamente signos vitales en tiempo real cuando un usuario coloca un dedo en la pantalla. Usa luz ambiental para funcionar, por lo que no consume casi nada de energía.

Comentan en techxplore.com que la tecnología de detección de luz de ICFO ha implementado dos tipos de nanomateriales: grafeno, un material altamente flexible y transparente hecho de una capa gruesa de átomos de carbono de un átomo, junto con una capa absorbente de luz.

Podéis leer el estudio completo en icfo.eu, donde muestran algunas imágenes como las mostradas en la parte superior, también de ICFO.