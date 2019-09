Rivers, un rival para Slack y WhatsApp para posibilitar la comunicación y colaboración en grupo

Slack, WhatsApp, aquí tenéis un serio rival que os quiere poner en aprietos. Se trata de Rivers, una nueva solución de colaboración grupal que ofrece un servicio totalmente gratuito en el que los usuarios pueden llevar a cabo sus tareas colaborativas dentro de los grupos a los que pertenezcan en un entorno sencillo, fácil y funcional.

Disponible para Windows, Linux, Mac, Android, iOS y la web, Rivers permite a los usuarios participar a través de lo que denominan Cubos, espacios de trabajo, que pueden ser tanto públicos como privados, donde podrán ser capaces de organizarse a través de temas, los cuales podrán ser también públicos o privados, en los cuales podrán establecer sus conversaciones pudiendo compartir todo tipo de documentos sin límites incluso en el tamaño de los mismos.



Pensado para grupos como familias, padres de niños en etapa escolar, colegas de institutos, compañeros de universidad, celebración de eventos, organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones empresariales, entre otros, Rivers no ofrece límites a la hora de añadir miembros a los mismos, pudiendo ser usado desde grupos más pequeños hasta los grupos más grandes posibles.

Los miembros serán identificados por sus respectivos números de teléfono, pudiendo ser usado incluso por aquellos que no dispongan de cuentas de correo electrónico. Por cierto, el resto de los miembros no podrán conocer por defecto el número de teléfono de cada miembro que pertenezca a un grupo o tema en el que esté. El número de teléfono usado en este servicio no podrá ser cambiado.

Por otro lado, la plataforma saca pecho señalando que es más rápido y eficiente a la hora de entregar los mensajes con respecto a otras soluciones existentes en el mercado, llevando las conversaciones en tiempo real a todos los dispositivos. Para ello cuenta con servidores disponibles en todo el momento, ofreciendo además controles de seguridad y privacidad para mantener los datos a salvo de intrusiones.

Rivers ha sido elegido con el producto del mes pasado en ProductHunt. Sin duda, habrá que hacer seguimiento de este servicio, pudiendo servir de alternativa a los grupos creados en WhatsApp.