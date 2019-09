TIME publica app para ver los problemas de la selva amazónica con Realidad Aumentada

La realidad aumentada nos ayuda a entender conceptos de forma intuitiva, mezclando realidad con ficción para que podamos obtener información en tiempo real de prácticamente cualquier cosa.

Hemos visto en los últimos años muchas aplicaciones en los museos, en el mundo de la educación, en el periodismo.. y ahora es la revista TIME la que se enfoca en ese último punto con un reportaje especial sobre los problemas que tiene la selva amazónica.

Los incendios y las nuevas políticas del presidente Bolsonaro no están ayudando a la mayor selva del mundo, y para ver los efectos que está teniendo, TIME ha lanzado una nueva experiencia de realidad aumentada para su aplicación, ahora disponible para dispositivos iOS y Android, titulada «Inside the Amazon: The Dying Forest».

Con la app podemos ver el trabajo realizado por dos productores y un periodista que fueron enviados al Amazonas para visitar algunas de sus áreas más remotas amenazadas por la deforestación, armándolos con cámaras montadas en drones para crear ambientes 3D del entorno.

Con voz en off de la conservacionista de renombre mundial, la Dra. Jane Goodall, se comentan datos sobre la deforestación, las historias de quienes luchan contra ella y quienes tienen más que perder.

Es parte del lanzamiento de un número especial sobre la crisis climática, y se han enfocado en la selva amazónica para que sea fácil entender cómo podría afectar a toda la humanidad la destrucción de este entorno.

Bolsonaro se defiende indicando que los números no son tan diferentes de los de otros años, aunque no esconde su rechazo a la política de protección de tierras indígenas y a la necesidad de tener más tierra de cultivo en la zona.

Mientras los intereses políticos de ambos lados siguen jugando a las canicas, el resto del mundo, como siempre, acabará sufriendo las consecuencias.

Podéis obtener la app y más información sobre ella en time.com