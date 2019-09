Instagram está probando una función de video al estilo TikTok

Las Historias de Instagram pronto podrían ofrecer una nueva dinámica a los usuarios facilitando crear vídeos al estilo TikTok.

Según las capturas compartidas por Jane Manchun Wong, una nueva función se puede ver en las Historias que permite crear pequeños vídeos y personalizarlos con diferentes opciones. Todos estos fragmentos se pueden agrupar o combinar en las Historias con una dinámica similar a la que ofrece TikTok.



Se puede añadir música, cambiar la duración del vídeo, ajustar la velocidad, entre otros detalles. Algunos usuarios de TikTok han creado contenido muy originales combinando estas funciones para unir todos los pequeños fragmentos en una temática.

Instagram parece apostar a la popularidad de esta dinámica y quiere implementarla en su app. Llama a este nuevo modo de cámara Clips, y por el momento, aún está en fase de pruebas. Ya sabemos que Instagram ha añadido la dinámica de otras apps populares, y esta nueva función parece seguir esta misma línea.

Sin embargo, repetir el éxito de otras apps no ha sido el fuerte de Facebook. Ha cerrado aplicaciones que no han causado el impacto esperado a pesar de contar con funciones que fueron un boom en otros servicios. El equipo de Instagram no ha dado ningún comentario al respecto, así que habrá que esperar para ver si este clon de TikTok llega a implementarse en Instagram.