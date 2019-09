Python sigue siendo el lenguaje de programación más «deseado»

El ranking anual de IEEE Spectrum en lenguajes de programación más populares sigue teniendo a Python como líder. Lleva en esa posición desde 2017, cuando C ++ y Java estaban a poca distancia. Cada año se va separando más del segundo, y en esta ocasión Java está en segundo puesto, con puntuación de 96,3, C en tercera y C++ en cuarta.

Es el sexto ranking anual de IEEE Spectrum, y el lenguaje R, especializado en computación estadística, ya ha llegado a la quinta posición.

Estamos hablando de una revista para ingenieros, por lo que cuando hablamos de popularidad estamos hablando del sector de la ingeniería, no de la programación web ni del desarrollo de apps. IEEE es la organización de ingeniería y ciencias aplicadas más grande del mundo, y Python tiene el primer puesto por la enorme cantidad de bibliotecas especializadas que tiene, especialmente para los desarrolladores que crean aplicaciones de inteligencia artificial.

Los que trabajan con Python seguro que conocen la biblioteca Keras, ya que proporciona una interfaz para TensorFlow desarrollado por Google y el Kit de herramientas cognitivas de Microsoft (CNTK), así como la biblioteca Python de aprendizaje profundo Theano. Es el lenguaje preferido por los que programan también pequeñas computadoras baratas como la Raspberry Pi.

Comentan en zdnet que la clasificación se basa en 11 métricas de ocho fuentes, incluidas CareerBuilder, Google, GitHub, Hacker News, IEEE, Reddit, Stack Overflow y Twitter.

Si ampliamos el sector y salimos del mundo de la ingeniería, podemos ir al ranking de Tiobe, que tiene su propio índice de clasificación de lenguajes basado en varios motores de búsqueda. El lenguaje principal, según Tiobe, sigue siendo Java, seguido de C, Python, C ++, C #, Visual Basic .NET, JavaScript, SQL, PHP y Objective-C.

PHP desaparece del top 10 de esta última lista, donde ha estado desde 2001. Según algunos analistas, la desventaja de la simplicidad de PHP es que es relativamente fácil encontrar agujeros de seguridad, y eso se acaba notando con los años. En estos momentos JavaScript, TypeScript y Python se han convertido en los lenguajes más populares para el desarrollo web.