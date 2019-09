Precios y lanzamientos de Apple Arcade y Apple TV+, los nuevos servicios de Apple

Las keynotes de Apple a finales del verano ya son un clásico anual a las que la compañía de Cupertino nos tiene acostumbrados desde hace tiempo, marcando el final de una época y el inicio de otra con la renovación de una gama de productos orientadas al consumidor medio.

Y este año no es una excepción, habiéndose levantado bastantes expectativas desde hace bastantes semanas. De nada sirven las filtraciones y los rumores, ya que los usuarios, sobre todo, los más fieles a la marca, quieren saber de primera mano las novedades que ofrecerá Apple y presentará en directo a través de Steve Jobs Theater, siendo retransmitido por primera vez para todos los usuarios, incluso para quienes no dispongan de dispositivos de la compañía, a través de YouTube.



El momento ya ha llegado, reflejándose incluso en los Trending Topic de Twitter, con bromas y chascarrillos de por medio. En la keynote de este año, Apple ha optado por cambiar de formato, omitiendo los tradicionales datos a los que nos tenían acostumbrados, para ir directo a ponernos los dientes largos con Apple Arcade, su servicio de transmisión de juegos, y Apple TV+, su más que digno rival a servicios como Netflix y HBO.

Apple Arcade

La compañía ha aprovechado la keynote de hoy para mostrar dos de los nuevos títulos de juegos que llegarán en exclusiva para la plataforma. Se tratan de una versión diferente de Frogger, desarrollado por Konami, y de Shinsekai: Into the Depths, desarrollado por Capcom.

Pero lo más interesante es el precio al que se lanzará al mercado, ya que costará tan sólo 4,99 dólares al mes, comenzando a estar disponible a partir del próximo 19 de septiembre, pudiéndose usar dentro del ecosistema de dispositivos de Apple que funcionen bajo los sistemas iOS, macOS y tvOS.

Apple TV+

Este servicio es uno de los servicios más esperados del año, ya que cambiará por completo el panorama de los servicios de transmisión de contenidos para TV, una competencia más que le llegará a Netflix, que tendrá que lidiar también junto al nuevo Disney+, que también está próximo a lanzarse durante este otoño.

Los usuarios que se suscriban a este servicio encontrarán un catálogo de contenidos originales, en cuya keynote se ha mostrado un fragmento de SEE, una de las nuevas series que podrán disfrutar junto a otras opciones, como The Morning Show, The Elephant Queen o For All Mankind, entre otras.

Señalar que Apple TV+ llegará con catálogo que aún queda muy por detrás de servicios que ya llevan tiempo en el sector, como la propia Netflix, aunque como es lógico, desde Apple trabajarán para ir añadiendo nuevos contenidos originales al servicio.

La compañía ha señalado que el nuevo servicio tendrá un coste de 4,99 dólares al mes, cuyo lanzamiento tendrá lugar a nivel global el próximo 1 de noviembre. Pero Tim Cook también ha señalado que aquellos usuarios que compren un dispositivo de la compañía, tendrán un año gratis de este servicio.