GXi: Lo último en bicicletas plegables de GoCycle

Desde su invención la bicicleta plegable se ha convertido en toda una sensación entre los amantes de este medio de transporte, quienes han visto en ella una opción practica y funcional para desplazarse en ciudades con gran flujo de automóviles, así como transportarla en situaciones donde no se necesite su uso.

Han sido muchas las marcas que se han dedicado al desarrollo de este tipo de bicicletas, siendo una de las más destacadas GoCycle, quien se ha caracterizado por brindar a sus clientes excelentes diseños con materiales de gran calidad y resistencia.

Recientemente esta empresa anunció el lanzamiento de la GXi, una bicicleta plegable que conserva el rendimiento del modelo G3 y las capacidades de plegado de la GX.

Tomando en cuenta la combinación de estos atributos debería ser suficiente para considerar a la GXi como una de las mejores bicicletas plegables del mercado, aunque las personas interesadas en adquirirlo, deberán tener en consideración que su precio será relativamente alto, comenzando desde los €4,199.

En lo que respecta a sus características, la GXi posee un peso de 17,5 kg con ruedas elaboradas en magnesio que brindan un soporte ideal para el marco de aluminio, área en la cual se puede acoplar una batería extraíble de 375Wh. Junto con esto, un motor delantero de 500W diseñado con control de tracción que ofrece una velocidad máxima de 32 kph en los Estados Unidos y 25 kph en Europa.

New #Gocycle alert! Meet the new fast-folding GXi: The most rider-focused folding e-bike yet. GXi will offer the ultimate blend of design purity, convenience of fast folding & exceptional rider fit & riding dynamics. Full details here: https://t.co/6FsPP8vSYu #NoCompromises pic.twitter.com/dKnJt38ZoJ

