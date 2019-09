El creador de Wunderlist quiere comprar la aplicación de nuevo a Microsoft

Wunderlist era un sistema de gestión de listas y tareas que llamó la atención desde que fue creada en 2011. En 2015 Microsoft la compró, y desde entonces su historia cambió bastante.

La adquisición de Microsoft incluía la contratación del equipo de Wunderlist, pero ahora la compañía ha anunciado que cerrará la plataforma, ya que el objetivo era absorber el know-how para sus propios productos.

Esta nueva situación ha hecho que el fundador de la aplicación, Christian Reber, se pronuncie en Twitter, ofreciéndose para comprar la aplicación de tareas de nuevo y así evitar que Microsoft la cierre. Hay personas que «todavía lo aman y lo usan», comentó, aunque no parece que vaya a tener éxito.

Still sad @Microsoft wants to shut down @Wunderlist, even though people still love and use it. I’m serious @satyanadella @marcusash, please let me buy it back. Keep the team and focus on @MicrosoftToDo, and no one will be angry for not shutting down @Wunderlist. pic.twitter.com/27mIABncLF

— Christian Reber (@christianreber) September 6, 2019