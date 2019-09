Google dejará de publicar anuncios sobre técnicas médicas experimentales

En los últimos meses, plataformas como Facebook y Pinterest han cambiado su dinámica para eliminar contenidos que contribuyen a la desinformación sobre las vacunas.

Pero no es el único tema peligroso que se comparte en internet, hay mucha publicidad relacionada con tratamientos médicos que no tienen base científica, no han sido comprobados o están catalogados como experimentales. Y por supuesto, no cuentan con ningún tipo de regulación.



Google quiere dar un paso al costado en la promoción de este tipo de anuncios tal como han mencionado:

Hoy, anunciamos una nueva política de atención médica y medicamentos para prohibir la publicidad de técnicas médicas no comprobadas o experimentales, como la mayoría de la terapia con células madre, la terapia celular (no madre) y la terapia génica. Esta nueva política prohibirá los anuncios que venden tratamientos que no tienen una base biomédica o científica establecida

Si bien muchos de estos tratamientos parten de investigaciones verdaderas con el fin de realizar avances en diferentes áreas, muchos logran camuflarse aprovechando esta dinámica que permite la publicidad para promocionar soluciones mágicas a casi cualquier tipo de problemas.

Esto no solo ha quitado grandes sumas de dinero a los usuarios, sino que también han causado daños permanentes. Teniendo en cuenta todos estos factores, Google comenzará a aplicar nuevos criterios para este tipo de publicidad. Esto también dependerá de las normativas de cada país, como se detalla en el Centro de Ayuda de Google.