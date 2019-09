Programación de mensajes, Recordatorios y otras novedades más para septiembre en Telegram

Personalmente no me cansaré de decir que el servicio de mensajería de Telegram es uno de mis favoritos, aunque con ello no estoy afirmando que sea el servicio de mensajería perfecto, aunque sí de los más completos que podemos encontrarnos.

También me da la impresión de que Telegram nos está acostumbrando a ofrecernos multitud de novedades cada poco tiempo, dejando las novedades de su más directo rival, WhatsApp, a cuentagotas.



Así que ante este nuevo mes de septiembre, entrando en el inicio de un nuevo curso escolar, estas son las novedades que nos traen.

Programación de envío de mensajes

En primer lugar tenemos la posibilidad de programar el envío de mensajes. Para ello, una vez tengamos nuestro mensaje redactando, basta con mantener presionado el botón de enviar de manera prolongada para que nos aparezca una ventana emergente en la que se nos da la opción de establecer hora y día para su envío.

Anteriormente, esta ventana emergente nos dio únicamente la posibilidad de enviar mensajes silenciosos. Es probable que Telegram añada más funciones a dicha ventana emergente. Una vez programado el mensaje, los usuarios también tenemos la posibilidad de rectificar y enviar el mensaje de inmediato o bien establecer otra hora y día distinto. Para ello tan sólo tenemos que presionar el icono en forma de temporizador.

Recordatorios

No sabemos si Telegram tiene intención de reemplazar a las aplicaciones de notas, pero lo cierto es que ahora también nos permiten establecer recordatorios. Para ello tenemos que irnos a Mensajes Guardados, escribir el contenido y mantener presionado el botón de Enviar de manera prolongada. Telegram nos dice que funciona igual que los mensajes programados, pero que nos lo irán notificando con un icono de calendario «para que no los perdamos de vista».

Temas personalizados ahora mejorados

Telegram es cada vez más personalizable, y desde esta versión nos facilita la tarea simplemente mediante la elección de un color, encargándose la aplicación de adaptar los distintos elementos de la interfaz. Además, podemos crear temas en base al color e imagen de fondo que tengamos, pero lo que más me llama la atención es que los temas que compartamos, aquellos usuarios que los utilicen, a la hora de que hagamos modificaciones en estos temas, estos cambios también se verán reflejados en la interfaz de dichos usuarios.

Y más novedades

También llegan nuevos ajustes de privacidad, donde los usuarios disponemos de nuevas opciones de visibilidad para nuestros números de teléfonos, además de llegar más emojis animados, y los usuarios de iOS contarán con un nuevo diseño en el menú de opciones de los mensajes, pudiendo seleccionar una parte para copiarlos.

Dónde obtenerlo

Obviamente, los usuarios podemos actualizar las versiones anteriores que dispongamos a las nuevas a través de los respectivos mercados de aplicaciones, aunque los nuevos usuarios pueden obtener la aplicación igualmente desde los mercados oficiales de las distintas plataformas móviles.

Ya sólo queda saber si el resto de meses nos irán ofreciendo nuevas avalanchas de novedades, dado el ritmo que han cogido últimamente.

Crédito de la ilustración: Telegram