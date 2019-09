Pases gratuitos para la mayor feria de Internet de las Cosas IOTSWC19, y entrevista con su director

Se acerca el mayor evento sobre Internet de las Cosas del mundo, el IoT Solutions World Congress, con nuevas ideas, soluciones y personas.

Estamos hablando de un evento único dedicado exclusivamente a unir a los proveedores de IoT con la industria para ayudar a estos últimos a aumentar la productividad a través de esta tecnología disruptiva.

Desde su primera edición en 2015, el evento ha crecido hasta convertirse en la referencia mundial de IoT industrial, y desde WWWhatsnew estamos siempre presentes para contar las novedades que se vayan presentando, tanto de IoT como de Blockchain, 5G e Inteligencia Artificial.

Hemos tenido también la oportunidad de hablar con Roger Bou, director del IoT Solutions World Congress, para que nos ayude a conocer mejor este gran evento:

El IoT Solutions World Congress ha conseguido en pocos años convertirse en una pieza fundamental en el sector. ¿A qué se debe ese éxito?

El éxito del IOT Solutions World Congress se debe básicamente a dos grandes ejes, por un lado su posicionamiento como evento de soluciones para verticales, y por el otro al parnership con la asociación líder global de Industrial IoT, el Industrial Internet Consortium (IIC).

Estos dos ejes han propiciado que tengamos un congreso basado en casos de éxito aplicados a cada una de las industrias; que contemos con un área de testbeds única en el mundo; y, a conseguir que el 43% de nuestros visitantes sean visitantes C level con decisión de compra en las empresas más relevantes de cada vertical.

Este equilibrio entre el visitante IT y OT, y el decisor de presupuestos de IoT es lo que valoran nuestros expositores y sponsors, porque les permite por un lado hacer ecosistema, partners, encontrarse con arquitectos y validar sus productos, y por otro hacer negocio con clientes que realizan proyectos en sus empresas ( el 26% de nuestros visitantes decidieron sobre presupuestos de más de 5 millones de euros en 2018).

¿Cree que el hecho de estar en Barcelona es una pieza clave?

Barcelona es la quinta ciudad del mundo para atraer talento digital según el estudio Decoding Digital Talent 2019 elaborado por Boston Consulting Group (BCG). Esto la posiciona como una de las mejores ciudades del mundo para realizar un evento con base tecnológica dónde el talento digital es el recurso clave como es el IoT. Por tanto, indudablemente Barcelona ha sido una pieza clave en el éxito del IOT Solutions World Congress.

A esto se suma el atractivo de Barcelona como referente turístico por su arquitectura, su gastronomía y su cultura. Todo ello, sumado al potencial de innovación de la ciudad, ha contribuido a que el grado de internacionalidad de los visitantes de IOTSWC sea tan importante, superando los 120 países en 2018, y a que las empresas tecnológicas líderes mundiales como SAS, Microsoft, Deloitte, Vodafone, T-Systems o Nutanix, por poner algunos ejemplos, escojan nuestro evento año tras año.

¿Qué podemos esperar del IoT Solutions World Congress de este año?

Este año es una fecha clave en la que podremos ver la convergencia de diferentes tecnologías alrededor de IoT, IA , Blockchain o 5G que no solo añaden más valor por sí solas sino que facilitan la implementación de soluciones IoT y una rápida propagación de la conectividad de las cosas en los diferentes sectores.

Podremos ver interesantísimos casos de sectores como el de la salud que con la aplicación de IoT se está redibujando. En el congreso podréis escuchar a Eugene Borukhovich (Global head of Digital Health at Bayer), exponiendo cómo a partir del análisis de la información de diferentes sensores del paciente y del entorno donde se encuentra se puede enfocar todo el ecosistema hacia la prevención en lugar de sólo la cura, cambiando el enfoque del sistema de salud. O podremos aprender también con Tania Menéndez (Head of Connected Health at Sanitas, grupo BUPA) cómo Sanitas está mejorando la salud de sus asociados de forma preventiva a través de la conectividad, y qué mecanismos están impulsando para mitigar los riesgos de privacidad y seguridad que conlleva la gestión de estos datos de los pacientes.

¿Qué sectores despiertan más interés entre el público dentro del congreso?

Los sectores que hasta ahora han mostrado mayor interés por la tecnología IoT y que cuentan con importantes casos de éxito en su implementación son el de la Industria o manufactura, vehículo conectado y logística, y energía/suministros. De hecho, directivos de empresas líderes de estos verticales como lo son

Carrefour, Uber, Airbus o Merck participarán en el Congreso explicando cómo llevaron a cabo la digitalización de sus procesos mediante IoT, Inteligencia Artificial y Blockchain.

No obstante, lo que estamos viendo cada vez más es que IoT se está expandiendo a todos los sectores. Todas las empresas innovadoras y con ambición de liderazgo de cada sector están interesándose en invertir en IoT para desarrollar su estrategia de futuro.

Si la pregunta es cuál es el sector más destacado en número de visitantes de ediciones pasadas diré los ya mencionados. Pues hemos contado con la participación de directivos de empresas de referencia como ArcelorMittal, Solvay, DuPont, BASF, Roca, FCC, Hilti, Thyssenkrupp, Airbus, Ford, PSA, Lufthansa, Nestle, Nike, P&G, BP, Enel, E-on, Siemens o Suez entre otras.

Ahora bien, si me preguntan sobre cuáles son los sectores que están generando un interés creciente cada edición y en especial en esta, entonces la respuesta es: Infraestructuras, Healthcare o Retail. Y cada vez son más las empresas pertenecientes a estos verticales que se registran para visitar el evento. En esta edición, nos visitarán directivos de Roche, Grifols, Novartis, Bayer, BUPA, Carrefour, Inditex, Ferrovial o Abertis entre muchas otras.

¿Cómo cree que cambiará el 5G el día a día de las industrias? ¿Cuáles serán las más afectadas?

5G es un facilitador de la conectividad de las industrias en todos los sectores. Con 4G se consiguió conectar las personas del mundo, ahora 5G ha venido para conectar las industrias.

Por poner un ejemplo, el vehículo conectado. Para el desarrollo del vehículo autónomo se requiere la capacidad de recoger gran volumen de data de sensores en tiempo real para tomar decisiones en milésimas de segundo. Esto es lo que permitirá el 5G, tanto por la rapidez de transmisiones como por la capacidad y la baja latencia.

Este año en el IOT Solutions World Congress además hemos llegado a un acuerdo estratégico con MWC que desplegarán soluciones en 5G en tiempo real del sector emergencias, manufactura y energía en el evento.

El año pasado hubo una importante apuesta por la tecnología Blockchain ¿se mantendrá este año? ¿cree que estamos hablando de una tecnología suficientemente madura como para aplicarla en el sector industrial?

Blockchain es una tecnología que complementa IoT y que aportará gran valor a industrias como la logística, financiera o salud.

El enfoque del congreso de este año va estar dirigido a soluciones para la industria y huiremos del subsector de blockchain de las cibermonedas o las ICO, ya que lo que nuestro visitante profesional nos pide es más bien entender cómo esta tecnología les puede ayudar a solucionar problemas de sus negocios y no tiene tanto interés en conocer la parte más especulativa de esta tecnología que sería la aplicada a las cibermonedas.

Ingresos Gratuitos al IOTSWC19

Pero no solo podemos ofreceros noticias, ¡también ingresos!

Aquí tenéis los códigos que han reservado para vosotros, lectores de WWWhatsnew. Si al usarlos no son válidos, es porque ya han sido usados, por lo que podéis ir probando los siguientes en esta dirección:

– 25 Pases Gratuitos de Expo Visitor Pass utilizando el código: 2970E258

– 3 Pases Gratuitos de Congreso utilizando el código: 83A82024

– 10 Pases Gratuitos de Congreso utilizando el código: 82E0F205

– 50% de descuento en el pase de congreso, de uso ilimitado: C62FA9C1