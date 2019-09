Moto E6 Plus, doble cámara y más pantalla a un precio asequible

El Motorola One Zoom se robó todas las miradas, pero no fue la única apuesta de la marca. También presentó una propuesta más económica pero con una combinación potente de características a destacar: Moto E6 Plus.

Este dispositivo cuenta con una pantalla HD+ de 6.1 pulgadas, con notch en forma de gota. Su rendimiento y potencia está a cargo de un procesador Mediatek Helio P22 y una configuración de 2/4GB de RAM y 32/64 GB de almacenamiento, ampliable hasta 512 con microSD. Y sin olvidar que cuenta con una batería de 3000 mAh.



Pasando a las cámaras, encontramos un sensor de 13 megapíxeles con f / 2.0 para mantener la calidad y nitidez de las fotografías aún con poca luz. Y un sensor secundario de 2 megapíxeles que permite conseguir el efecto bokeh. En la parte frontal, la cámara para selfies es de 8 megapíxeles.

Algunos detalles a destacar es que cuenta con lector de huellas digitales en la parte trasera del móvil, implementa la tecnología de reconocimiento facial y no se han olvidado del jack de auriculares. Sin dudas, la marca ha mejorado notablemente las características de su propuesta para móviles de gama media baja.

Moto E6 Plus estará disponible en Europa en los próximos días a un precio de 139 euros para la configuración más pequeña. En otros mercados también llegará en este mes, comenzando por América Latina que la disponibilidad es inmediata.