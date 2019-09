Facebook Dating ya es oficial, su servicio para encontrar pareja

Facebook Dating ya es oficial, una forma de encontrar pareja usando la red social más usada del mundo.

Lo presentan en el blog de Facebook como el lugar donde podremos encontrar a personas que compartan intereses, eventos y grupos, y destaca el hecho de que no es necesario crear un perfil de citas: ya tiene todo lo necesario para crear el primero automáticamente.

Hoy estará disponible en los Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Laos, Malasia, México, Paraguay, Perú, Filipinas, Singapur, Surinam, Tailandia, Uruguay y Vietnam, y estará en Europa a principios de 2020.

La plataforma ofrece la posibilidad de integrar nuestras publicaciones de Instagram directamente en nuestro perfil de citas de Facebook, y da la posibilidad de agregar seguidores de Instagram a las listas de Secret Crush, además de a amigos de Facebook. A finales de año, también podremos agregar historias de Facebook e Instagram a nuestro perfil de citas.

Insisten en decir que han hecho Citas para que sea seguro e inclusivo. Podremos informar y bloquear a cualquiera y prohibir que las personas envíen fotos, enlaces, pagos o videos en mensajes.

Podemos optar por crear un perfil de citas (separado de nuestro perfil principal), y de esa forma comenzaremos a recibir sugerencias de perfiles basados en nuestras preferencias, intereses y otras cosas que hacemos en Facebook.

Si existe interés solo tenemos que comentar directamente en su perfil o tocar el botón Me gusta para avisarle. Facebook Dating permite emparejarnos con amigos de amigos y/o personas que no están en nuestro círculo de amigos, de forma que no nos emparejará con amigos, a menos que elijamos usar Secret Crush (la función que indica que dos amigos se gustan mutuamente).

La función Secret Crush nos da la opción de seleccionar hasta nueve de nuestros amigos de Facebook o seguidores de Instagram que nos interesen. Si la persona deseada ha optado por Facebook Dating, recibirá una notificación diciendo que alguien está enamorado de ella. Si nos agrega a su lista de Secret Crush, se generará una coincidencia, y cupido hará el resto.

Hace varios meses ya hablamos de Facebook Dating en nuestro vídeo:

Hoy ya es posible probarlo en muchos lugares.