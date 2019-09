Elf, el patinete eléctrico que aprende con Inteligencia Artificial

Desde Scooterson nos presentan su nuevo patinete, el que llaman «el patinete más inteligente del mundo», y hoy os explicaremos el motivo de ese atributo.

En septiembre de 2018 comenzaron desde cero para construir un patinete plegable diferente, uno que sea sencillo de conducir y que sea capaz de adaptarse al usuario. El nuevo ELF es el resultado de este último año de trabajo.

Cuenta con un botón para el control, y está respaldado por algoritmos de Inteligencia artificial que aprende a medida que lo conducimos. Elf aprenderá almacenando y procesando los datos de telemetría en la nube. En base a estos datos, la aplicación Scooterson comenzará a dar sugerencias sobre cómo mejorar nuestro estilo:

– La «Smart Ride Suggestion» ayuda a los usuarios a optimizar el kilometraje al sugerir el modo de conducción más eficiente para los caminos ya conocidos, como por ejemplo desde el hogar al trabajo.

– El recordatorio de carga es una función de ubicación contextual que nos recuerda que debemos poner el ELF a cargar cada vez que identifique que estamos en una ubicación conocida.

– Las luces adaptativas detectan la luz ambiental y se encienden y apagan para una mejor visibilidad y seguridad.

De momento son solo tres funciones, pero tienen pensado ampliarlas en el futuro con actualizaciones de software, sin cambiar el patinete.

Para aumentar la autonomía han preferido no aumentar la batería y sí «educar a los clientes» para que sepan como optimizar la que tienen. Las estadísticas indican que nadie quiere tener un patinete de más de 13 kg, y la mayoría no lo usan más de 30 km diarios, por lo que no tiene sentido aumentar el peso para más batería sin necesidad.

El resultado es un patinete de 12,5 kg, fácil de plegar y que cabe en el maletero del coche.

El vehículo no lleva pantalla, incentiva a usar el móvil con la aplicación Scooterson, enganchando el mismo en la parte frontal. En esa app tenemos incluso la opción de «Find My Scooter», por si no recordamos dónde lo hemos puesto, así como un sistema de alarmas cada vez que alguien intente manipular el patinete.

Podéis verlo con más detalle en scooterson.com.