20 juegos clásicos de SNES disponibles en Nintendo Switch

Excelentes novedades se anunciaron en Nintendo Direct. Una de ellas busca sorprender a los usuarios con la llegada de un interesante catálogo de juegos de la SNES a Nintendo Switch Online.

Tal como se recordó en el Direct, hace un año que se lanzó Nintendo Switch Online, así que es buen momento para ampliar los títulos disponibles con nada menos que 20 clásicos de juegos SNES:

Pilotwings, Stunt Race FX, Super Ghouls’n Ghosts, Super Mario World, Super Mario World 2: Yoshi’s Island, Super Mario Kart, Super Puyo Puyo 2, Super Tennis, Breath of Fire, F-Zero, Kirby’s Dream Course, Super Metroid, Super Soccer, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Kirby’s Dream Land 3, Joe & Mac 2: Lost in the Tropices, Star Fox, Super E.D.F. Earth Defense Force, Brawl Brothers, Demon’s Crest