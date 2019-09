ZAO, la app para intercambiar tu rostro con el de famosos que se hace viral

Una nueva aplicación que llega desde China está subiendo su fama como espuma debido a que permite que puedas intercambiar el rostro de famosos de películas a partir de una foto tuya.

La app en cuestión ha aterrizado bajo el nombre de ZAO y ya hemos podido ver lo que puede ofrecer en pocos segundos: que puedas verte como si fueses Leonardo DiCaprio en la película Titanic, o como dos personajes de Juego de Tronos y más. Estas son sus características y funcionamiento.

In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.

Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) 🤯 pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT

— Allan Xia (@AllanXia) September 1, 2019