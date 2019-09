Deebot 950, opinión y características

Para los amantes de la tecnología no hay nada como ver las últimas tendencias usadas en dispositivos que utilizamos a diario.

Motores eléctricos impresionantes dentro de coches de lujo, robots armados en el espacio, cohetes que despegan y aterrizan… todo eso está muy bien, pero queda lejos de nuestro día a día, por eso los móviles, los robots aspiradores y las bicicletas eléctricas causan tanta atención, porque es algo que podemos usar y que evolucionan rápidamente gracias a los últimos avances en tecnología.

Hoy es el día del lanzamiento del nuevo modelo de la marca ECOVACS, la Deebot 950, que hemos podido probar y grabar, tal y como podéis ver en nuestro vídeo:

Sensores de última generación capaces de generar un mapa del recinto en pocos segundos, potencia ajustable de aspiración, diseño cada vez más estilizado, ajuste de nivel de agua, aplicaciones móviles para gestionar las tareas… el nuevo Deebot 950 es una evolución de la 930, que también probamos en su momento, y cuenta, como veis en el vídeo, con algunas ventajas importantes:

– Su altura es menor, por lo que entra en lugares donde la 930 no podía.

– El sistema de fregado es muy avanzado, y puede aspirar y fregar al mismo tiempo, con control de agua ajustable.

– El sensor para realizar el mapa es extremadamente rápido y eficaz, por lo que consigue realizar la limpieza en menos tiempo.

– La batería permite una autonomía de más de tres horas, algo que se agradece para que no se quede a mitad de trabajo.

– Puede almacenar hasta tres mapas, ideal para casas con varios pisos o para tener mapas de diferentes lugares.

Son solo algunas de las novedades, el resto las podéis ver en el vídeo, pero vamos con la opinión.

Opinión de la Deebot 950

Cuando compramos un robot aspirador buscamos cinco puntos básicos:

– Que barra bien: que tenga la potencia adecuada, que cuide de las esquinas, que identifique alfombras…

– Que dure lo suficiente como para terminar el trabajo: que no pare en mitad de camino para cargar otras 3 horas y volver de nuevo al trabajo, ya que tener todo el día las sillas encima de las mesas no es agradable.

– Que entre debajo de las camas y otros muebles: cuando se tiene cierta edad, agacharse para limpiar debajo de las camas no es algo que pueda hacerse fácilmente, y lo mismo ocurre con los muebles del salón.

– Que su limpieza posterior no sea difícil: Nada de pasarse media hora quitando pelos entre los cepillos y polvo en las ruedas.

– Que pueda fregar y barrer al mismo tiempo: hacer que pase por toda la casa para que cargue unas horitas y vuelva de nuevo a fregar, no es algo viable en la mayoría de los hogares.

Si tenemos en cuenta estos axiomas, la Deebot 950 cumple bien con su objetivo. Echamos de menos algunos accesorios, como cepillos más orientados para pelos de mascotas, o los giratorios cilíndricos de mopa que se ven en varias aspiradoras verticales, pero los dos que accesorios que incluye, el de aspiración directa y el genérico con partes pensadas para pelos de mascotas, son más que suficientes para la gran mayoría de situaciones.

Estamos hablando de un aspirador de 599 euros (en amazon), por lo que se espera que dure y que no requiera mucha inversión en manutención, y por la experiencia que tenemos con el 930, parece que no tendremos problemas en este sentido.

Podéis obtener más información sobre la Deebot 950 en su web oficial.