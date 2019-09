mycompiler, para probar código en varios lenguajes directamente desde la web

Dentro de los recursos que aconsejamos desde la categoría de Programación, siempre hay alguno que nos ayuda a practicar lenguajes sin necesidad de instalar nada en nuestros ordenadores.

Hoy hablaremos de una nueva opción en ese sentido: mycompiler, una web que ofrece la posibilidad de practicar 16 lenguajes de programación diferentes directamente desde su sitio web.

Sin necesidad de registro solo tenemos que elegir qué lenguaje queremos probar. Una vez hecho eso, tendremos un enorme campo de texto para escribir el código deseado. Las variables de entrada pueden definirse en la segunda pestaña, y en la última tendremos la salida, lo que el programa habrá generado con nuestro código.

Podemos, por ejemplo, hacer un programa que sume dos números, en la segunda pestaña definir qué números queremos sumar, y en la tercera obtener el resultado de la operación matemática.

El sistema está diseñado para pequeños trozos de código, para programas sencillos que no dependan de otras estructuras, funciones básicas que ayuden a entender la diferencia entre programar en Python y en Java, por ejemplo, o a dar los primeros pasos en Go, por lo que no se puede esperar que tenga las mismas funcionalidades que un compilador decente instalado y dedicado para el lenguaje en el que trabajamos.

Actualmente es compatible con NodeJS, Python, Ruby, Go, C, C++, Java, C#, PHP, Bash, Lua, R, D, Perl, Clojure y ensamblador, siendo así un buen compañero para los cursos que vayamos haciendo en las diferentes plataformas que encontremos (recordad que ya hemos divulgado los 37 cursos online gratis que empiezan ahora en septiembre para profesionales de la tecnología).

Enlace de la web: mycompiler.io