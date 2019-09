Facebook también quiere quitar los «me gusta» de su red social

Ya sabemos que Instagram está experimentando con la eliminación del número de «me gusta» que tiene cada publicación, algo que, según Facebook, dueña de Instagram, quiere hacer para evitar que continúe existiendo esa obsesión por el numerito a lo largo y ancho del mundo. Otros creen que el asunto está más relacionado con eliminar el mercado de influencers que circula alrededor de Instagram y que no genera ingresos a Facebook.

Sea como sea parece que este experimento en Instagram quiere ampliarse a la propia red de Facebook.

Lo comentan en TC, donde dicen que Facebook está estudiando esa posibilidad, eliminar el contador de «me gusta» de su red, y que la fase de pruebas ya ha empezado en siete países. Canadá y Brasil son dos de los que comenzarán a ver el número de likes eliminado, un número que permanecerá visible, eso sí, para el administrador de la página.

El descubrimiento ha sido realizado una por una desarrolladora que ha mostrado un código de Me gusta oculto dentro de la app android de Facebook, algo que no tendría sentido si no se estuviera trabajando en el tema. Después de dicho descubrimiento, desde Techcrunch entraron en contacto con la compañía y obtuvieron la confirmación.

Un Facebook sin un contador de me gusta no ayudaría a identificar influencers de forma sencilla, aunque el número de comentarios de cada publicación siempre ayuda a saber si algo ha sido muy leído o ignorado por las masas.