Como sabrás Google Play es la tienda de aplicaciones por excelencia de los usuarios con dispositivos Android. La misma cuenta con un arsenal de juegos de diferentes géneros y para diferentes edades. Constantemente se le van sumando nuevos juegos a su catálogo, pero es cierto, que algunas apps tienen más popularidad que otras dentro de la comunidad Android.

Existen algunos juegos que ya sea porque tenga tiempo en desarrollo o por la experiencia que ofrecen, cuentan con más de 5 millones de descargas. Para algunos desarrolladores lograr estas cifras les lleva menos tiempo que a otros, pero no es una tarea fácil tomando en cuenta la gran competencia que existe. A continuación, te hablaremos sobre los 5 juegos que han sido instalados más de 5 millones de veces.

Brawl Stars

En primer lugar, tenemos un juego que se ha vuelto popular, desarrollado por Supercell, que ha logrado más de 5 millones de descargas. Brawl Stars dispone de diferentes modos de juego, pero todos de manera online. Podrás enfrentarte a otros jugadores, formando un equipo y eligiendo el personaje que más te guste dentro de sus 20 opciones. Cabe destacar que cada uno de sus personajes dispone de habilidades únicas.

Pokemón Go

Seguimos con Pokemón Go, superando la barrera de los 10 millones de descargas, es uno de los juegos más conocidos en la historia. Puede que ya haya pasado mucho tiempo desde su lanzamiento, pero lo cierto es que no deja estar entre los favoritos. A través de este juego disfrutarás de la experiencia del mundo Pokemón, donde sea que estés.

Pug Mobile

Esta es la versión de playerunknown’s battleground. Un juego de acción multijugador que cuenta con más de 20 millones de descargas. Sobrevivir en la batalla contra otros participantes es tu objetivo, dispone de gráficos en alta definición y sonidos 3D. Ofrece un modo clásico donde participas con otros 100 jugadores, un modo Zombie, un modo arcade y un modo 4v4. La única traba es que se necesita de conexión a Internet para jugar.

Garena Free Fire

El juego de disparos y supervivencia caracterizado por sus partidas dinámicas cuenta con más de 30 millones de descargas. En una enorme isla deberás enfrentarte contra otros 49 jugadores, que también buscan sobrevivir. Sus partidas tienen una duración de 10 minutos. Deberás crear estrategias, para vencer en el juego.

Fortnite

Tenemos al juego más popular del momento, que no solo está disponible para móviles. Este juego desarrollado por Epic se ha ganado el corazón de muchos gamers. Una de sus ventajas es que al ser un juego mutiplataforma, la cuentes que uses en tu móvil, será la misma que uses en la PC. Pero este juego no se encuentra en Google Play, como los otros mencionados anteriormente. Debes descargarlo directamente desde su página.

Estos son los juegos que actualmente cuentan con millones de descargas, siendo más populares del momento.